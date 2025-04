Da quando il Grande Fratello ha chiuso i battenti, la vita di Lorenzo Spolverato è cambiata, ma cosa sta succedendo realmente dopo il suo percorso nel reality? A distanza di poco più di una settimana dalla sua uscita dalla casa, l’ex concorrente ha deciso di aprirsi con i suoi follower, svelando dettagli e emozioni su ciò che sta vivendo in questa nuova fase della sua vita.

Shaila Gatta si racconta: la sofferenza dopo il Grande Fratello

Recentemente Shaila Gatta ha raccontato sui social il suo stato emotivo e fisico. La ballerina ha spiegato di non aver perso solo chili, ma di aver perso anche “pezzi di sé”, sottolineando che a volte le parole possono fare più male di quanto si possa immaginare.

La sua decisione di terminare la relazione con Lorenzo Spolverato, anch’egli ex concorrente del programma, ha suscitato non poche polemiche. Shaila ha raccontato che questa scelta è stata dettata dalla necessità di mettere al primo posto il proprio benessere, aggiungendo che, per la prima volta, ha scelto se stessa e che intende farlo per tutta la vita. Ha anche detto che l’esperienza le aveva insegnato una lezione importante.

Grande Fratello, l’indiscrezione su Lorenzo Spolverato

A poco più di una settimana dalla fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha rivelato sui social di stare attraversando un periodo difficile, aggiungendo di essere grato per il sostegno ricevuto. Nonostante le sue apparizioni sui social, spesso spensierato e in compagnia di ex concorrenti, sembra che la situazione sia ben diversa. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, Spolverato avrebbe vissuto un crollo emotivo negli ultimi giorni, con chi gli è vicino che lo avrebbe visto più volte in lacrime a causa della fine della sua relazione con Shaila Gatta.