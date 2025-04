Cosa si nasconde dietro la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Ecco che spunta una misteriosa chiavetta ma, cosa c’è al suo interno?

Shaila e Lorenzo, cosa è successo dopo la finale del Grande Fratello?

Nonostante il Grande Fratello sia terminato lunedì con la vittoria di Jessica Morlacchi, si continua a parlare dei suoi ormai ex inquilini. Shaila e Lorenzo sono sempre al centro dell’attenzione, ed ecco che nelle ultime ore ci sono state nuove rivelazioni shock. Dietro la rottura tra i due c’è infatti un giallo. C’è chi, presente in studio, ha parlato di uno schiaffo dato dall’ex velina al modello, chi invece parla di una misteriosa chiavetta. Ma, cosa contiene?

Rivelazioni shock su Shaila e Lorenzo: cosa nasconde la chiavetta?

Nelle ultime ore si parla di una misteriosa chiavetta che Shaila avrebbe ricevuto contenente dei video di Lorenzo. Questa chiavetta sarebbe stata consegnata all’ex velina da un certo Pompeo, un utente di X. Ma ecco i messaggi di alcuni rappresentanti dei Shailenzo: “Pompeo dicono che le ha dato una chiavetta con delle cose per convincerla a lasciare Lollo”, “Nella room hanno detto che Pompeo ha dato a Shaila una chiavetta”, “Sulla chiavetta di Pompeo c’erano di sicuro video modificati”. In realtà sembrano tutte voci infondate, vedremo se la stessa Shaila dirà qualcosa in merito.