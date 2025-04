Jessica Morlacchi è la vincitrice del Grande Fratello 2025, una vittoria che la vede raccogliere il 52,13% delle preferenze, superando in finale la modella brasiliana Helena Prestes, fermatasi al 47,87%.

L’emozione di Jessica, vincitrice del Grande Fratello

Emozionata e incredula, la stessa Jessica ha voluto condividere con i fan in un video pubblicato nelle ore successive alla puntata sul profilo Instagram ufficiale del programma. “Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare. Non ci sto capendo nulla. Posso solo dire grazie, grazie a ognuno di voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima”, dichiara a caldo, sorpresa da un traguardo che sembrava lontano all’inizio del suo percorso al Grande Fratello. Jessica ha conquistato il pubblico grazia alla sua spontaneità, risultando per molti telespettatori una presenza positiva all’interno del reality. “Il Grande Fratello per me è stata una famiglia. Mi sento fortunata. Sono felice perché posso dire: io l’ho fatto”, ha aggiunto con emozione.

La tenera dedica

Jessica, inoltre, ha voluto dedicare la vittoria al suo adorato cagnolino Camillo. Nelle sue Instagram Stories, ha postato una foto del piccolo amico a quattro zampe con una didascalia ricca di tenerezza: “Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J”. Con questa vittoria, Jessica Morlacchi insegna che la sincerità, la gentilezza e la forza d’animo possono davvero fare la differenza.

A quanto ammonta il premio e a chi ne andrà la metà

Il suo premio, che ammonta a 100mila euro, sarà diviso in due e una metà andrà a un’associazione che si occupa di aiutare i bambini, come lei stessa ha annunciato durante la finale, a conferma della sua sensibilità della volontà di lasciare un segno positivo dopo questa esperienza.