Jessica Morlacchi ha trionfato, battendo inaspettatamente Helena nel ballottaggio conclusivo, nonostante quest’ultima fosse considerata la favorita. Prima dello scontro finale, erano stati eliminati in ordine Mariavittoria, Zeudi, Lorenzo e Chiara.

Le reazioni alla vittoria di Jessica Morlacchi

Subito dopo la proclamazione della vincitrice, il pubblico e i social network si sono infiammati. Numerosi i commenti apparsi online in piena notte, tra chi esultava per la vittoria della cantante e chi, invece, esprimeva delusione per l’eliminazione di Helena.

Jessica Morlacchi: i dettagli della vittoria

Durante la puntata finale condotta da Alfonso Signorini, Jessica e Helena sono entrate in studio per ascoltare il verdetto del pubblico. Con grande emozione, Jessica Morlacchi è stata dichiarata vincitrice con il 52,13% dei voti, mentre Helena si è fermata al 47,63%. La reazione di Helena è stata sportiva: ha applaudito Jessica e l’ha abbracciata, nonostante la comprensibile amarezza per una vittoria sfumata sul filo di lana.

Jessica vince il #GrandeFratello con il 52% contro il 47% di Helena, era facilmente immaginabile che alla fine l’avrebbe spuntata lei e va bene così.#Heleners #Helevier % comunque dignitosissima la nostra considerando che eravamo senza alleanze come sempre. Grazie a tutti! 🤍 pic.twitter.com/M3x6E8n2Hk — R a n a 🐸 🐅 (@mounds_shame) March 31, 2025

Il dibattito social: Jessica o Helena?

Il web si è diviso tra sostenitori della Morlacchi e fan di Helena. Tra i commenti più discussi su X, emergono opinioni contrastanti: “Onestamente la vittoria la meritava Helena, sono contenta per Jessica ma l’onestà di dire la verità è sacra” e “Vedremo fuori chi avrà successo e lavorerà. Finita la puntata, fotografi e giornalisti cercavano Helena e non Jessica”.

Grande Fratello 2025: un finale che lascia il segno

Il Grande Fratello 2025 si chiude con un epilogo che farà discutere a lungo. La vittoria di Jessica Morlacchi, accolta con entusiasmo da molti e con perplessità da altri, segna un momento iconico nella storia del reality show più seguito d’Italia.