Tommaso Franchi dopo l'eliminazione dal Grande Fratello punta a far tabula rasa del passato televisivo, perlomeno sui social media.

Tommaso Franchi è ormai un ex concorrente del Grande Fratello e con il ritorno alla vita reale al di fuori dallo show il ragazzo ha potuto prendere nuovamente in mano la sua vita online e quanto è accaduto a poche ore dall’uscita dagli studi Mediaset ha davvero sconvolto i fan e gli addetti ai lavori.

Tommaso Franchi, una cocente eliminazione

Il concorrente non si aspettava di venire eliminato a pochi giorni dal termine dello show Mediaset ed è chiaro che quando si viene esclusi la delusione sul momento è davvero tanta, si è arrivati vicini alla vittoria ma per un soffio questa viene portata via.

Tuttavia l’esperienza fatta da Franchi al “Gieffe” è stata positiva, il ragazzo ha infatti potuto intraprendere nuove conoscenze ed allo stesso tempo acquisire fama tra i milioni di fan che non perdono occasione di seguire quello che succede all’interno della casa 24 ore su 24.

Alfonso Signorini “defollowato” sui social

Tommaso Franchi dopo essere tornato a casa ha ripreso in mano i propri social e stando agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano il giovane sembra aver fatto piazza pulita dell’esperienza televisiva.

Infatti se si scorrono i following di Franchi oltre ad altri concorrenti egli ha smesso di seguire anche il conduttore Alfonso Signorini. I due si conoscono perché le famiglie hanno legami di lungo corso.

Le parole della Marzano riportate da Caffeinamagazine.it – “Tommaso è nero” – così avrebbe commentato nella sua stories sul social, testimoniando come avrebbe preferito essere maggiormente tutelato a fronte del rapporto di conoscenza tra lui ed il conduttore.

Venza ha inoltre aggiunto che presto emergeranno i dettagli reali del suo comportamento, facendo intendere che questa storia è ben lontana dalla sua conclusione.