Uno degli show più visti della televisione italiana è indubbiamente il Grande Fratello, sia nella versione classica che nella variante VIP non smette di tenere incollati milioni di telespettatori, bramosi di scoprire le novità che nascono all’interno della casa più spiata del belpaese. Una delle ultime coinvolge un’inquilina ed è davvero incredibile.

Grande Fratello, che cosa sta accadendo?

Nella casa del Grande Fratello vi sono stati degli episodi piuttosto burrascosi che hanno acceso l’interesse, già alto, sul programma. Un caso su tutti è quello che ha coinvolto Lorenzo Spolverato e Shaila Gatti.

La coppia infatti sta vivendo un periodo di alti e bassi e starebbe lavorando su come riuscire a far funzionare il rapporto dato che entrambi si sono dimostrati presi dal fuoco dell’amore.

Ma non solo amore tra coppia, il GF si infiamma anche su altri fronti non a caso l’ultima rivelazione è un qualcosa di incredibile che ha colto alla sprovvista anche Alfonso Signorini.

Incredibile, un’altra concorrente è incinta

Secondo gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, come riportato dal sito specializzato caffeinamagazine.it una concorrente al momento ancora in gioco sarebbe in dolce attesa.

Si sono aperti quindi i dibattiti sui social alla caccia del nome della donna, poche però sono le indiziate che concretamente potrebbero esserlo. Una su tutte Helena Prestes, non resta che attendere la diretta in programma questa sera.