Separazione ufficiale tra Ilary e Francesco Totti. Il "Sì" con Bastian intanto è ora più vicino che mai.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati per decenni una delle coppie più chiaccherate del mondo dello spettacolo d’altronde l’unione tra la letterina e il capitano della Roma aveva fatto chiaccherare sin dal loro fidanzamento e poi il matrimonio ed i figli, facevano parlare anche per qualcosa di normale perché rappresentavano l’unione definitiva e reale in un mondo di finzione ma la magia si è interrotta.

Ilary Blasi, missione matrimonio con Bastian

Ilary Blasi è da diverso tempo fidanzata con il calciatore tedesco Bastian Muller e difatti l’anello di fidanzamento con la scritta “My Forever Valentine” condivisa sui social ha permesso ai fan di capire che ormai la relazione è diventata seria.

La coppia infatti è stata paparazzata spesso insieme in atteggiamenti affettuosi ed ora la domanda che tutti si fanno è: quando si sposeranno? Secondo i bene informati il sì potrebbe arrivare a brevissimo, lei stessa ha annunciato che “manca pochissimo” quindi non resta che attendere aggiornamenti.

Divorzio ufficiale con Francesco Totti

Mentre non vi è certezza sulla data di matrimonio tra Ilary e Bastian vi è al contrario una conferma, lei e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati.

Ieri 22 maggio, come riporta Leggo.it i due hanno firmato l’ultima documentazione necessaria per certificare la separazione, naturalmente sono apparsi di fronte al notaio in situazioni diverse ma per entrambi è arrivata la firma.

Si chiude quindi un’era importante per il mondo dei VIP italiani con la fine della relazione da molti considerata definitiva, a dimostrazione che anche le storie, anche quelle apparentemente più durature possono avere un capitolo conclusivo.