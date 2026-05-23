Totti e Ilary, l'udienza che avvicina il divorzio: tempi, nodi e provocazioni

Totti e Ilary, l'udienza che avvicina il divorzio: tempi, nodi e provocazioni

In aula a Roma i due ex coniugi hanno confermato le posizioni: il divorzio procede ma restano contese su assegni, beni e il celebre episodio dei Rolex

Il Tribunale civile di Roma ha visto di nuovo insieme Ilary Blasi e Francesco Totti durante l’udienza tenutasi il 22 maggio 2026. Il giudice ha richiamato la possibilità della conciliazione, prevista dal codice, ma i protagonisti sono rimasti sulle loro posizioni, trasformando l’incontro in un passaggio procedurale cruciale più che in un tentativo di pace.

L’atmosfera in aula, i dettagli degli abiti e degli accessori e la durata dell’udienza hanno attirato l’attenzione dei cronisti, ma gli aspetti tecnici rimangono al centro del procedimento.

Dal punto di vista pratico la strada verso la fine legale del matrimonio è definita: dopo l’udienza il fascicolo sarà inviato a un collegio di tre giudici che dovranno emettere la sentenza, e dopo la notifica scatteranno i trenta giorni previsti per la definitiva efficacia della decisione.

Nel frattempo sono emersi anche sviluppi personali: tra le indiscrezioni, Ilary Blasi potrebbe presto convolare a nozze con l’imprenditore Bastian Muller, che le avrebbe già fatto una proposta.

Le procedure e i tempi burocratici

La fase amministrativa descritta in aula prevede alcuni passaggi obbligati: il fascicolo verrà esaminato dal collegio, che emetterà la sentenza di divorzio; una volta eseguita la notifica, scatterà il termine di trenta giorni prima della definitiva esecutività.

Questa scansione temporale significa che, se tutto procede senza intoppi, la chiusura formale della vicenda matrimoniale potrebbe arrivare all’inizio di agosto. È importante sottolineare che la definizione del divorzio non estingue automaticamente le questioni patrimoniali e gli obblighi economici che ancora verranno valutati dai giudici.

I nodi economici che restano aperti

Nonostante la possibile rapidità del provvedimento di divorzio, permangono tre questioni economiche fondamentali che richiedono ulteriori accertamenti e decisioni giudiziarie. Si tratta dell’assegno di mantenimento per i figli, della controversia nota come “Ratto dei Rolex” e della divisione di patrimoni mobiliari e immobiliari. Per stimare correttamente il valore dei beni è in corso una consulenza tecnica d’ufficio che aiuterà il tribunale a quantificare le risorse a disposizione e a definire quote e responsabilità.

Assegni e situazione dei figli

La determinazione dell’assegno di mantenimento presenta profili diversi per ciascun figlio: il primogenito Christian, ventenne, percepisce un reddito da lavoro; Chanel, diciannovenne, ha iniziato a guadagnare dopo la partecipazione a programmi televisivi; entrambe le posizioni incidono sul calcolo complessivo. Al centro della discussione rimane la figlia minore, Isabel, che ha dieci anni: sul suo mantenimento si concentra la parte più significativa della contesa economica, anche alla luce di precedenti vicende giudiziarie che però sono state archiviate. Il tribunale dovrà valutare capacità economiche, bisogni e spese future per stabilire l’entità dell’assegno.

Rolex, beni e perizia

Il capitolo dei beni di lusso è ormai parte integrante della causa: il cosiddetto “Ratto dei Rolex” ha alimentato un procedimento parallelo che ha richiesto misure temporanee e, in alcuni casi, l’affidamento condiviso degli oggetti in attesa di una decisione definitiva. Sul fronte patrimoniale, la questione della divisione di immobili e altri beni mobili richiede una valutazione accurata tramite consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore e la modalità di spartizione. Anche il mutuo della villa all’Eur è un elemento economico già oggetto di provvedimenti temporanei nel corso della separazione.

La borsa in aula: gesto simbolico o coincidenza?

Un dettaglio del look di Ilary Blasi è stato interpretato come una mossa studiata: la borsa azzurra modello “The Pouch” di Bottega Veneta, valutata intorno a 3.800 euro, ha suscitato commenti per il possibile significato simbolico dopo le vicende legate alle borse sparite e ritrovate nella villa all’Eur. Chi conosce i retroscena parla di una “guerra delle borse” che aveva già caratterizzato gli sviluppi del 2026; la scelta dell’accessorio in aula è stata letta dalla stampa come una risposta mediatica, benché possa anche essere una scelta estetica. In ogni caso il gesto ha riacceso l’attenzione sull’aspetto personale della separazione.

Dopo l’udienza: scenari e futuri passi

Anche quando il divorzio sarà formalmente definito, il percorso giudiziario non sarà concluso: le partite economiche, le perizie e gli eventuali ricorsi possono prolungare la vicenda. Sul piano privato, l’eventuale matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller rappresenta un capitolo successivo, ma non incide automaticamente sulle decisioni già in corso. La priorità per il giudice resta la tutela dei minori e una equa divisione delle risorse; per il pubblico rimane alta la curiosità, ma gli sviluppi concreti dipenderanno ora dagli esiti delle valutazioni tecniche e dalle determinazioni dei magistrati.