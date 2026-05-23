Un'altra scossa di terremoto nel nostro Paese nelle notte, panico tra gli abitanti: epicentro e profondità.

L’Italia trema ancora, nella notte l’ennesima scossa di terremoto ha svegliato di soprassalto gli abitanti. Ecco dove si è verificato il sisma di magnitudo 3.6.

Terremoto M 3.6 in Italia, popolazione svegliata di soprassalto: epicentro e profondità

Questa notte alle ore 02.13 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Macerata, nelle Marche.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Fiordimonte, con epicentro a una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita nelle zone vicine all’epicentro, con gli abitanti che sono stati svegliati di soprassalto.

Terremoto di magnitudo 3.6 a Macerata: nessun danno a persone e cose

Come visto nella notte c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a Fiordimonte, in provincia di Macerata.

Al momento fortunatamente non si registrano danni né a persone né a cose. Il sisma è stato avvertito nelle zone vicine all’epicentro, con diverse segnalazioni sui social da parte degli abitanti: “Caldarola sentito forte e chiaro”, “Sentito forte forte”, “A Fiordimonte si aprono le feste, si balla.” Ricordiamo che la provincia di Macerata si trova in un’area caratterizzata da rischio sismico rilevante, specialmente nelle zone interne e appenniniche.