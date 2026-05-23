Tragedia in via Guastalla a Carpi: 38enne investito davanti alla moglie

Un tragico investimento in via Guastalla a Carpi ha provocato la morte di un 38enne e il ferimento della moglie; la polizia locale conduce i rilievi

La comunità di Carpi è stata scossa da un grave incidente stradale avvenuto la sera del 22 maggio 2026 lungo via Guastalla. Intorno alle 20.30 un furgone ha travolto due persone, una coppia straniera, causando la morte sul colpo di un uomo di 38 anni e il ferimento della moglie. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 e l’elisoccorso partito da Bologna, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare a causa della gravità dei traumi.

L’episodio è avvenuto in corrispondenza di una rotonda e vicino a un distributore di carburante, punto da tempo segnalato dai residenti come critico per la circolazione. Diverse testate locali hanno riferito che i due erano in transito verso ovest: secondo alcuni elementi la vittima stava conducendo a mano una bicicletta su cui era caricata una scatola con un ventilatore, ma la dinamica esatta resta oggetto di verifiche.

Il conducente del furgone è rimasto illeso e la strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi.

La ricostruzione della dinamica

Le prime ricostruzioni suggeriscono che il mezzo, un furgoncino grigio che procedeva nella stessa direzione, abbia centrato la coppia nella tratta adiacente alla tangenziale Bruno Losi. Secondo alcuni testimoni la forza dell’impatto ha sbalzato la vittima di diversi metri sull’asfalto: l’uomo, nato nel 1988, è morto praticamente sul colpo.

Resta da chiarire se i due stessero camminando a piedi lungo il ciglio della strada o se almeno uno dei due fosse in sella alla bicicletta; questa incertezza sarà centrale nelle indagini condotte dalla polizia locale dell’Unione Terre d’Argine.

Versioni e punti da accertare

Tra gli elementi al vaglio degli agenti ci sono la posizione esatta dei corpi al momento dell’urto, la velocità del furgone e l’eventuale presenza di ostacoli o fattori di scarsa visibilità. I rilievi sono stati effettuati dall’unità infortunistica della polizia locale, che ha chiuso per oltre due ore un tratto di via Guastalla per consentire misurazioni e raccolta di prove. Una residente, la prima a chiamare i soccorsi, ha dichiarato di aver sentito un forte boato e di essersi precipitata a dare l’allarme: la sua testimonianza è stata acquisita dagli inquirenti.

Intervento dei soccorsi e gestione della scena

Al momento dell’accaduto sono arrivate sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, che ha atterrato poco distante prima di tornare alla base senza pazienti a bordo. I soccorritori hanno eseguito tutte le manovre rianimatorie possibili, ma le ferite riportate dall’uomo erano incompatibili con la vita. La moglie è stata trasportata in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non erano giudicate letali in via immediata, ma è rimasta sotto osservazione.

Impatto sulla viabilità e reazioni locali

Per consentire i rilievi e gli interventi di emergenza il tratto di strada è rimasto chiuso, con conseguenti disagi alla circolazione serale. I residenti hanno espresso preoccupazione per la pericolosità di quella porzione di via Guastalla, citando traffico veloce, illuminazione insufficiente e scarsa protezione per pedoni e ciclisti. Alcuni cittadini hanno già chiesto un intervento delle autorità per migliorare la sicurezza stradale e prevenire nuovi incidenti.

Conseguenze e prospettive

Oltre al cordoglio per la perdita di una vita, l’incidente riapre il dibattito sulle misure necessarie per tutelare chi si sposta a piedi o in bicicletta nelle aree periferiche. Tra le possibili soluzioni vengono richiamate la revisione della segnaletica, l’installazione di illuminazione pubblica potenziata, l’abbassamento dei limiti di velocità e la creazione di attraversamenti protetti vicini ai distributori e agli snodi veicolari. La vicenda sottolinea anche la necessità di campagne informative rivolte a chi guida per aumentare l’attenzione in tratti a rischio.

Le indagini della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine proseguono per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo la comunità di Carpi rimane sotto shock per la morte del 38enne, mentre si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici e le eventuali decisioni dell’autorità giudiziaria.