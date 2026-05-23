Razionamento della benzina a Sevastopol dopo gli attacchi alle raffinerie: cosa cambia

Le autorità controllate dal Kremlin a Sevastopol hanno annunciato nuove misure di razionamento della benzina dopo una serie di attacchi che hanno colpito impianti di raffinazione in territorio russo. Il governatore Mikhail Razvozhayev ha spiegato su Telegram che si tratta di una risposta per evitare acquisti d’ansia e per gestire difficoltà logistiche segnalate localmente.

Il provvedimento riguarda in particolare le stazioni del gruppo TES, dove il limite imposto è di 20 litri per veicolo o per contenitore.

La misura non è generalizzata a tutte le pompe: nella rete ATAN sono ancora presenti scorte, seppur irregolari, mentre in molte sedi TES è terminata la benzina premium e le vendite di diesel sono state riservate solo a chi possiede voucher specifici.

Questa decisione segue precedenti limitazioni imposte nella penisola: a settembre dello scorso anno era stato introdotto un tetto di 30 litri su due tipi comuni di carburante per auto.

Le cause: attacchi alle raffinerie e impatto sulla produzione

I problemi di approvvigionamento sono collegati a una serie di attacchi ucraini che hanno colpito impianti di raffinazione in Russia, con effetti significativi sulla capacità produttiva nazionale.

Fonti internazionali come Reuters hanno stimato che gli stabilimenti interessati rappresentano circa un quarto della capacità di raffinazione totale della Russia e oltre il 30% della produzione di benzina. Secondo Bloomberg, i volumi processati nelle raffinerie russe sono scesi a circa 4,69 milioni di barili al giorno, il dato più basso dall’inizio del 2009.

Dati chiave e misure di Governo

In reazione alla situazione, il governo centrale ha adottato provvedimenti per contenere la pressione sui mercati interni, tra cui il divieto temporaneo all’export di benzina attivo da aprile fino alla fine di luglio. Il ministero dell’Energia ha comunque dichiarato che il mercato interno resta «stabile e sotto controllo», mentre il Kremlin ha ammesso che la produzione potrebbe ridursi in alcune aree senza però ravvisare rischi di carenze su scala nazionale. Queste affermazioni mostrano la volontà di rassicurare i consumatori nonostante indici produttivi in calo.

Effetti locali: come cambia la vita quotidiana a Sevastopol

Per gli automobilisti di Sevastopol il cambiamento è concreto: limiti d’acquisto a 20 litri per rifornimento significano code più lunghe, frequenti visite alle stazioni e una maggiore difficoltà a programmare spostamenti. Le restrizioni mirano a prevenire l’accaparramento e a distribuire in modo più uniforme le scarse scorte disponibili. Le pompe TES hanno adottato anche meccanismi di priorità, come la vendita di diesel esclusiva per titolari di voucher, una pratica che incide sul trasporto merci locale e sulle attività economiche dipendenti dal carburante.

Logistica e possibili sviluppi

Il problema descritto non è solo di natura quantitativa, ma anche logistica: l’efficacia delle consegne, la distribuzione tra catene di pompe e la gestione delle scorte diventano elementi critici per evitare il propagarsi delle tensioni. Se la situazione produttiva rimarrà compromessa, le autorità locali potrebbero estendere o modificare i limiti, oppure introdurre priorità per servizi essenziali. In passato la penisola aveva già sperimentato limiti simili e questo precedente fornisce uno schema operativo, ma non garantisce la scomparsa dei disagi.

Prospettive e contesto geopolitico

La crisi del carburante va letta anche alla luce del contesto più ampio: la Crimea è stata annessa dalla Russia nel 2014 e il territorio resta soggetto a misure e pressioni che amplificano gli effetti di shock energetici. Le restrizioni alle esportazioni e le dichiarazioni del governo centrale cercano di limitare ripercussioni immediate, ma gli indirizzi delle prossime settimane resteranno determinanti per capire se le misure locali come il razionamento a Sevastopol saranno temporanee o dovranno essere rafforzate.

In assenza di certezze sul ripristino completo delle capacità di raffinazione, le istituzioni e gli operatori del settore dovranno lavorare su piani di emergenza, gestione delle scorte e comunicazione trasparente per contenere l’impatto sulla popolazione e sull’economia locale. Le fonti internazionali rimangono punti di riferimento per monitorare l’evoluzione dei dati produttivi e la risposta delle autorità nazionali e locali.