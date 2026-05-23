Tragico incidente in una miniera di carbone in Cina, dove si è verificata una terribile esplosione. Sarebbero almeno 80 i morti. I dettagli.

Cina, terribile esplosione in una miniera di carbone nello Shanxi: oltre 80 morti

Disastro nella provincia dello Shanxi, nel nord est della Cina, dove si è verificata una terribile esplosione all’interno di una miniera di carbone, dove erano al lavoro almeno 250 operai.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19.30 locali. sul posto sono giunti subito i soccorsi, secondo l’emittente Cctv ci sarebbero oltre 80 morti, con 9 persone che sarebbero al momento ancora disperse.

Cina, esplosione in una miniera di carbone nello Shanxi: le possibili cause

Come visto il bilancio dell’esplosione all’interno di una miniera di carbone nello Shanxi è pesantissimo, con oltre 80 morti e 9 dispersi.

Da quanto comunicano i media cinesi, funzionari dello Tongzhou Gropu, che gestisce la miniera, sono stati arrestati: sarebbero infatti stati riscontrati livelli di monossido di carbonio “oltre i limiti“. Al momento comunque le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle cause che hanno provocato l’esplosione all’interno della miniera di carbone, con Xi Jinping che ha sollecitato una indagine approfondita sulle cause, affinché gli eventuali responsabili possano venire puntiti.