Mamma abbandona i figli e fugge con il compagno: ritrovati soli e bendati nel...

Mamma abbandona i figli e fugge con il compagno: ritrovati soli e bendati nel...

Un episodio avvenuto nei pressi di Lisbona riguarda il caso di una mamma che avrebbe abbandonato i figli, due bambini molto piccoli trovati in condizioni di forte disagio in un’area boschiva. La vicenda, tuttora oggetto di indagine da parte delle autorità portoghesi, ha attirato grande attenzione per la gravità dei fatti e per le circostanze in cui i minori sono stati ritrovati.

Mamma abbandona un figlio a casa e gli altri due bendati nel bosco: poi fugge con il patrigno

Come riportato da Tgcom24, due bambini, di 5 e 3 anni, sono stati trovati seduti vicino a una fontana in una località non lontana da Lisbona, con una benda stretta sugli occhi. A notarli sarebbe stato un automobilista di passaggio, che si è fermato per aiutarli.

L’uomo ha tentato di calmarli, ma la comunicazione è risultata difficile perché i bambini parlavano esclusivamente francese. Solo grazie all’intervento di un conoscente del figlio dell’uomo è stato possibile iniziare a ricostruire quanto accaduto. I due minori sarebbero stati lasciati in un’area boschiva dalla madre 42enne e dal compagno, entrambi francesi, che li avrebbero abbandonati sostenendo che stavano semplicemente “giocando“.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto lunedì 18 maggio a Monte Novo do Sul, nei pressi della strada National 253, a sud della capitale portoghese.

Il soccorritore, Alexandre Quintas, ha raccontato a Sic di averli trovati con uno zainetto ciascuno, contenente pochi oggetti essenziali. Ha spiegato: “Da questo ho capito che poteva trattarsi di un caso di abbandono“. All’interno c’erano vestiti, acqua, biscotti e due frutti. Dopo averli portati in auto, li ha accompagnati in un bar del paese per tranquillizzarli: “Ho cercato di calmarli, giocavano, mangiavano gelato e cioccolatini“. Subito dopo ha allertato la polizia locale, avviando così le prime verifiche.

Mamma abbandona un figlio a casa e gli altri due bendati nel bosco: indagini e sviluppi giudiziari

Successivamente, i bambini sarebbero stati trasferiti all’ospedale di Setúbal, dove si troverebbero sotto osservazione medica. Come riportato da Tgcom24, qui gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda attraverso il racconto dei piccoli. Secondo la ricostruzione della magistratura portoghese: “La madre e il patrigno li hanno portati nella foresta che si estende lungo la strada provinciale, li hanno bendati e hanno detto loro di divertirsi a cercare un giocattolo“. Dopo averli lasciati nel bosco, i due adulti si sarebbero allontanati in automobile, facendo perdere le proprie tracce; le autorità ipotizzano che possano aver già lasciato il Portogallo.

Parallelamente sarebbe emerso che il padre biologico aveva presentato denuncia di scomparsa l’11 maggio a Colmar, in Francia, avviando le ricerche già sul territorio transalpino. Dalle verifiche emergerebbe anche un ulteriore elemento: secondo la segnalazione del padre, la donna sarebbe partita lasciando a casa il figlio maggiore, un ragazzo di 16 anni, rimasto solo durante la partenza.