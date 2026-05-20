Tra feriti e danni diffusi, proseguono le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza nelle aree colpite dal terremoto.

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la regione di Ica, nel sud del Perù, provocando feriti, danni diffusi e forti disagi alla popolazione. La scossa, avvertita anche a grande distanza dall’epicentro, ha reso necessarie evacuazioni e controlli su infrastrutture e aree pubbliche, tra cui diversi siti già colpiti da gravi danni strutturali.

Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1: evacuazioni e danni

Un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito la costa meridionale del Perù, interessando in particolare la regione di Ica. L’evento tellurico si è verificato alle 12:57 ora locale, con epicentro situato a circa 41 km a sud della città di Ica e a una profondità di 81 km, secondo i dati forniti dall’Istituto Geofisico del Perù.

La scossa è stata avvertita con intensità anche a Lima, distante centinaia di chilometri, provocando momenti di forte allarme e la fuga immediata di molte persone da edifici pubblici, abitazioni e centri commerciali.

Il bilancio iniziale parla di circa 30 feriti, tra cui 27 agenti di polizia con contusioni, nessuno in condizioni gravi. Nel pomeriggio si è registrata anche una replica di magnitudo 4.1, che ha mantenuto alta l’attenzione delle autorità e della popolazione, impegnate nei controlli e nella valutazione dei danni.

Le infrastrutture della zona hanno subito diversi impatti, tra cui interruzioni stradali dovute a frane e crolli localizzati.

Terremoto in Perù: il crollo delle tombe nel cimitero di Saraja

Tra gli effetti più gravi del sisma si registra il danneggiamento del cimitero di Saraja, nella regione di Ica, dove la forte scossa ha provocato il crollo di numerose nicchie funerarie. Nel settore San Benito della struttura, diverse pareti sono cedute lasciando bare e resti esposti tra le macerie, con almeno una ventina di sepolture risultate compromesse secondo le autorità locali. Le immagini diffuse dalla zona mostrano detriti, strutture lesionate e tombe danneggiate in modo significativo, evidenziando la violenza del movimento sismico.

Sul posto sono intervenute le autorità, tra cui il ministro della Difesa peruviano, per coordinare gli interventi e verificare l’entità dei danni. L’episodio ha reso necessario un intervento immediato di messa in sicurezza dell’area e ulteriori controlli sulle strutture funerarie colpite, mentre proseguono le valutazioni complessive sui danni causati dal terremoto.