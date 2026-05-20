Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: podio finale e colpi di scena

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: finale ricca di emozioni e sorprese

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: finale ricca di emozioni e sorprese

Dopo settimane di convivenza, nomination e confronti, la finale del Grande Fratello Vip 2026 ha incoronato la concorrente vincitrice dell’edizione.

Per chi si chiede chi ha vinto il Grande Fratello 2026, la finale del reality di Canale 5 ha regalato una serata intensa tra televoti decisivi, eliminazioni a sorpresa e momenti emozionanti. Dopo oltre due mesi nella casa più spiata d’Italia, il pubblico ha scelto la concorrente vincitrice al termine di un acceso duello finale.

Grande Fratello Vip 2026: una finale ricca di emozioni, eliminazioni e sorprese

La serata conclusiva è stata caratterizzata da televoti flash, reunion familiari e momenti di spettacolo. Ilary Blasi ha aperto la puntata con una sigla speciale che ha coinvolto sia i concorrenti ancora in gara sia gli ex partecipanti dell’edizione. Non è mancata nemmeno l’esibizione di Francesca Manzini sulle note di Kiss Kiss di Holly Valance.

In studio, al fianco della conduttrice, erano presenti le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, protagoniste dei commenti sull’ultima serata del reality.

Nel corso della finale, Renato Biancardi è stato il primo eliminato dopo il televoto flash tra lui e Raimondo Todaro. Prima di lasciare la casa, il concorrente ha dichiarato di aver seguito sempre il cuore durante il percorso nel programma.

Successivamente i finalisti sono stati divisi in due gruppi per nuove sfide al televoto: da una parte Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, dall’altra Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro.

Durante la puntata i concorrenti hanno ricevuto emozionanti sorprese dai propri familiari: Alessandra ha riabbracciato la sorella Elisabetta, Adriana Volpe la figlia Gisele e Raul Dumitras la madre Lumi. Raimondo Todaro ha invece incontrato la figlia Jasmine insieme agli allievi della sua scuola di danza, mentre Antonella Elia ha rivisto Pietro Delle Piane e Lucia Ilardo la sorella Antonia.

Dopo l’eliminazione di Raul Dumitras e quella successiva di Lucia Ilardo, il pubblico è stato chiamato a scegliere la vincitrice attraverso l’ultimo televoto. Nel duello finale Alessandra Mussolini ha superato Antonella Elia, aggiudicandosi ufficialmente il titolo di vincitrice del Grande Fratello Vip 2026 e celebrando il successo con un lungo abbraccio ai suoi compagni di avventura.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: podio finale e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip 2026 si è concluso con il trionfo di Alessandra Mussolini, che ha conquistato il pubblico dopo oltre due mesi trascorsi nella casa del reality di Canale 5. La finale, trasmessa martedì 19 maggio e guidata da Ilary Blasi, ha registrato un lungo testa a testa con Antonella Elia, arrivata seconda. Sul gradino più basso del podio si è invece piazzato Raimondo Todaro. Completano la classifica finale Adriana Volpe al quarto posto, Lucia Ilardo quinta, Raul Dumitras sesto e Renato Biancardi settimo.

Fin dalle prime puntate, Alessandra Mussolini e Antonella Elia erano considerate le concorrenti più forti dell’edizione e sono state anche le prime a ottenere l’accesso diretto alla finale. La vittoria finale ha confermato ancora una volta il predominio femminile nel programma, come già accaduto nelle stagioni più recenti. Alla vincitrice è andato un montepremi di 100mila euro, di cui la metà devoluta in beneficenza.

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