Lite in diretta Tv a “Otto e Mezzo”, il talk show in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber. Al centro del dibattito il delitto di Garlasco, che ha portato a un duro scontro tra Carlo Freccero a Marco Travaglio.

“C’è un innocente in carcere”, Freccero sfida Travaglio sul caso Garlasco

A “Otto e Mezzo” è scontro in diretta tra Carlo Freccero e Marco Travaglio.

Al centro del dibattito il caso Garlasco, omicidio per il quale è attualmente in carcere Alberto Stasi, con Andrea Sempio che è oggi accusato dalla Procura di Pavia di essere in realtà lui l’assassino di Chiara Poggi. In attesa di sviluppi sulle mosse della difesa del 38enne, al talk show condotto da Lilli Gruber, Freccero si è detto convinto dell’innocenza di Stasi: “Io ho ragione.

Sarà liberato Stasi. Ne sono certo e ne sono convinto. Non ho detto che Sempio sia colpevole, sia ben chiaro, perché decidere della sua colpevolezza spetta a un giudice. Io non sono un giudice e non ho assolutamente competenze, per cui non so chi è colpevole oppure no. So solamente che c’è uno in galera che è innocente, cioè Stasi.

A me questa cosa non piace.” A questo punto è intervento Travaglio, dando il via a un botta e risposta molto acceso.

Garlasco, lite furiosa in tv: scontro Freccero-Travaglio

Dopo le parole di Carlo Freccero su Stasi, è intervenuto il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, dando il via un acceso botta e riposta: “E chi l’ha detto che è innocente?” Freccero ha insistito sugli errori che, a suo parere, sarebbero stati commessi durante le indagini e il processo. Nel suo intervento ha parlato di “100 errori nell’inchiesta”, citando anche le posizioni espresse negli ultimi tempi sia da giornalisti che da commentatori, favorevoli alla revisione. Travaglio ha replicato ricordando che le sentenze sono emesse dai magistrati e non dai giornalisti e dagli opinionisti, aggiungendo che le ipotesi investigativi rimangono tali sino a eventuali sviluppi giudiziari concreti. La discussione si è accesa ancora di più quando Freccero ha parlato delle community nate online attorno al caso di Garlasco: “su Internet c’è una community che ha lavorato sui documenti con una competenza e una precisione incredibili.” Travaglio ha subito replicato: “Io tengo presente Internet, solo che tu hai citato una manica di ca***ri che metà basta.“