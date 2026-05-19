Ascolti di The Unknown su Rai2: seconda puntata, eliminazioni e cambi di squadra

I numeri, le eliminazioni e il ruolo della Calabria in un adventure game che mescola noto e ignoto

Nel panorama dell’intrattenimento televisivo, The Unknown continua a suscitare curiosità e dibattito. Secondo l’articolo pubblicato il 19/05/2026, la seconda puntata andata in onda il 18/05/2026 su Rai2 ha raccolto 713.000 spettatori con il 4,7% di share, un lieve incremento rispetto al debutto che aveva registrato 674.000 telespettatori e il 4,6% di share.

Questo dato colloca il programma in una fascia coerente con le medie della rete, ottenendo al contempo attenzione sui social, dove i protagonisti e le scene più iconiche hanno alimentato conversazioni e meme.

Il format, prodotto da Banijay Italia per la Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai, è condotto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli.

L’idea originaria prevedeva la conduzione di Simona Ventura, che ha poi declinato la proposta; rimane però l’impronta dell’adventure game progettato attorno al continuo dilemma tra sicurezza e rischio. In questo senso, la struttura del programma sfrutta la dicotomia tra Noto e Ignoto, trasformando scelte geografiche e strategiche in momenti decisivi per il prosieguo dell’avventura.

Ascolti e reazioni del pubblico

Il confronto numerico tra prima e seconda puntata mostra una stabilità che, per gli standard di Rai2, è significativa: il lieve aumento di spettatori indica un interesse costante verso il format. Oltre ai numeri, però, è importante leggere il consenso anche attraverso i commenti online: su Twitter e altre piattaforme i telespettatori hanno reagito alle eliminazioni e ai momenti di tensione, promuovendo in alcuni casi i concorrenti più sopra le righe. La presenza di siparietti e drammi personali ha contribuito a rendere l’appuntamento televisivo un evento condiviso, alimentando discussioni sulla qualità del prodotto e sulle scelte di casting.

Il peso dei social

I social network hanno amplificato alcune scene clou: meme, estratti e commenti hanno trasformato segmenti della puntata in contenuti virali. Questo fenomeno non sempre si traduce in aumento immediato di share, ma consolida la riconoscibilità del programma e dei concorrenti. In particolare, alcune battute della concorrente Francesca Manzini e figure come Gabriele Pagliarani, noto come «il bagnino più famoso d’Italia», sono diventate spunti ricorrenti nelle timeline, contribuendo all’eco mediatica del format.

Dinamiche di gioco e composizione delle squadre

Il meccanismo del programma ruota attorno a scelte strategiche davanti ai bivii: optare per la strada conosciuta o avventurarsi nell’ignoto può significare vantaggi per il montepremi o il rischio di ritrovarsi in difficoltà. Dopo la seconda puntata il cast ha subito cambiamenti: sono stati eliminati Lorenzo Drago e Gabriele Pagliarani, mentre alcune tessere si sono rimescolate a seguito dei bivii. Le due formazioni in campo non sono più semplicemente Vip contro Nip, ma sono state rinominate in Squadra Arancione e Squadra Blu, con movimenti che hanno alterato gli equilibri interni.

Composizione aggiornata delle squadre

Alla vigilia della terza puntata le squadre risultano così composte: la Squadra Blu include Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli, Laura Pranzetti Lombardini e Cristian Calenda; la Squadra Arancione è formata da Noemi Cassaro, Ivan Zucco, Emanuela Folliero e Alessandro Matri. Questi spostamenti, decisi da scelte di gioco in punti critici, renderanno inevitabilmente diverse le alleanze e le strategie future, con un finale che, pur essendo impostato a squadre, convergerà verso un unico vincitore.

La Calabria come palcoscenico

Un elemento distintivo di The Unknown è l’uso del territorio come parte integrante della narrazione: la produzione ha scelto la Calabria come set principale, coinvolgendo luoghi che vanno da Rocca Imperiale alla Sila, passando per Tropea, Crotone e Le Castella. Grazie alla collaborazione con la Regione Calabria e la Calabria Film Commission, il programma non si limita a mostrare paesaggi, ma sfrutta il territorio come dispositivo narrativo, rendendolo spazio di prova, disorientamento e scoperta per i concorrenti.

Le tappe e le prove ricalcano le specificità locali: viaggi in mare, percorsi a piedi tra borghi, sfide legate a tradizioni e paesaggi. Alla Casa Madre ogni tappa culmina con la possibilità per la squadra che arriva prima di incrementare il montepremi scegliendo tra la valigetta Nota e la valigetta Ignota, mentre la squadra perdente affronta l’eliminazione. Questo mix di elementi geografici, culturali e di gioco contribuisce a costruire un racconto che va oltre la mera gara e cerca di valorizzare la regione ospitante.