Moda: a Villa Altieri il viaggio green dell'Italia Film Festival

(Adnkronos) – Moda, cinema, arte e sostenibilità si sono incontrati a Villa Altieri, a Roma, per “Ethical Fashion – Return to Human”, evento promosso dall’Italia Green Film Festival in attesa della premiazione finale della manifestazione, in programma il prossimo 25 maggio al Teatro Argentina. La serata, dedicata all’alta moda etica, ha trasformato la storica scalinata della villa in un palcoscenico per sfilate, performance artistiche, musica e riflessioni sul rapporto tra creatività, responsabilità ambientale e inclusione sociale.

Tema centrale della settima edizione del festival è “Return to Human”, un invito a recuperare il valore dell’essere umano attraverso cultura, dialogo e rispetto per l’ambiente.

Ad aprire l’evento sono stati Pierre Marchionne, fondatore e direttore artistico del festival, e Silvia Armeni, direttrice esecutiva. “L’alta moda etica rappresenta una guida per tutta la filiera fashion, che deve essere sempre più coscienziosa e sostenibile”, ha dichiarato Marchionne, sottolineando il valore simbolico della scala elicoidale di Villa Altieri, paragonata al dna umano, “custode di vita, storia e tradizione”.

Per Armeni, “il connubio tra moda, costume e cinema è fondamentale per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni di stilisti e fruitori della moda”.

La serata, presentata dalla formatrice Igff Milena Marino, è stata organizzata dalla stilista Marilena Spiridigliozzi, ideatrice anche delle targhe artistiche dipinte a mano consegnate durante l’evento. “Tutti i capi sono tinti e dipinti con colori naturali e raccontano la sartoria italiana e il Made in Italy”, ha spiegato la designer.

Ad aprire la sfilata una performance poetica dedicata a Madre Natura, interpretata dalla modella Andreea Duma su testo di Valentina Tudini. A seguire, la collezione “Rosso di Aquinum” dello stilista Gabriele Abbate, ispirata ai tessuti dell’antica Roma e reinterpretata in chiave sostenibile.

Spazio anche ai giovani talenti con il progetto del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina, accompagnato dall’insegnante e ricercatrice Antonella Feudi e dalla dirigente scolastica Annarita Leoni. Nel corso della serata è stato inoltre consegnato un riconoscimento a Eleonora Zazza, presidente del Corecom Lazio, impegnata sui temi dell’educazione digitale e della tutela dei minori. “È necessario tornare a essere umani e recuperare un’identità centrata sull’essere più che sull’apparire”, ha affermato. Premiato anche Anthony Peth, conduttore televisivo e testimonial nella ricerca sui tumori rari, per il suo impegno nella valorizzazione del Made in Italy e dei giovani talenti. “Manifestazioni come questa permettono di dare voce alle nuove generazioni e alle loro capacità creative”, ha dichiarato.

La terza sfilata ha visto protagonista il brand Mariel Couture di Marilena Spiridigliozzi, con collezioni realizzate attraverso materiali ecosostenibili. Tra le modelle in passerella anche Anna Fusco, cantante, attrice e mental coach impegnata nella promozione dell’inclusione sociale. “La moda ha fatto grandi passi avanti sul tema dell’inclusione e festival come questo aiutano a rendere naturale ciò che spesso viene ancora percepito come diverso”, ha spiegato. Nel corso dell’evento è stato premiato anche il regista Daniele Catini, autore di opere dedicate a inclusione e temi sociali. “Il cinema è uno dei mezzi più importanti per restituire umanità e promuovere ascolto e dialogo”, ha detto.

Le sfilate sono state accompagnate dalle esibizioni live del soprano Erika Nakanishi, mentre tra gli interventi istituzionali figurano anche quelli del Ceo di Techno Care S.r.l. Luca Laurenti, della scrittrice Antonella Mollicone e di Francesco Marcone del Wwf, partner storico del festival. L’Italia Green Film Festival proseguirà il suo percorso oltre Roma con nuovi appuntamenti il 19 e 20 giugno a Cassino e il 6, 7 e 8 agosto a Carloforte, in Sardegna, confermando la volontà di unire cinema, arte e sostenibilità in un progetto culturale diffuso sul territorio nazionale.

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