Il mondo del cinema internazionale è stato scosso da una terribile notizia è sempre difficile vedere scomparire un talento del grande schermo a maggior ragione se questo è molto giovane ed ancora nel fiore dei suoi anni non solo lavorativi ma soprattutto di vita, non è facile trovare le parole o elargire un pensiero agli affetti più cari scossi da una simile tragedia.

Una carriera poliedrica tra tv e cinema

Questa giovane attrice aveva iniziato a lavorare di fronte alla cinepresa sin da giovanissima, spesso facendo ruoli molto più maturi per la sua età ma confermando una ferrea volontà di crescere e maturare artisticamente.

Nel 2022 è arrivata la grande svolta con la vittoria del premio Austrian Film Prize per la sua presenza come attrice non protagonista nel film Fuchs im Bau, famoso il suo discorso legato alla violenza sessuale nel mondo dello spettacolo, argomento ancora purtroppo taboo nel settore.

Ruolo primario nel film documentario Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs dove ha raccontato la propria vita da attrice, inziata molto presto che l’aveva lasciata ancorata a ruoli intensi che hanno tramutato anche nella vita reale con un cambiamento significativo di carattere.

Luna Jordan, attrice austriaca morta a 24 anni

Luna Jordan, attrice austriaca di 24 anni è deceduta, l’annuncio dato dalla sua agenzia e dalla famiglia.

Questa notizia lascia basiti i fan e tutto un settore che in lei vedeva la luce per il futuro del mestiere di attrice.

Un talento poliedrico tra fiction televisive e cinema, aveva diversi progetti all’attivo, tra questi l’adattamento tedesco della serie internazionale “Euphoria” ma soprattutto una presenza di primo piano nel film internazionale “Hamburg Days” ruolo che le avrebbe aperto definitivamente le porte internazionali.

Resta il rammarico per non averla potuta vedere crescere e maturare ma anche la certezza di aver assistito ad un talento interpretativo fuori dal comune perfettamente adatta a ruoli intensi che ne esaltavano le capacità attoriali.