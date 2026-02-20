Addio a Eric Dane, è morto l'attore star di "Grey's Anatomy": aveva 53 anni

Il noto attore statunitense Eric Dane è morto a soli 53 anni. A darne la triste notizia tramite un comunicato stampa la sua famiglia, specificando che l’attore è morto circondato dall’amore dei suoi cari.

Dane era noto al grande pubblico specialmente per il ruolo del dottor Sloan nella sere di grande successo “Grey’s Anatomy“, ma lo abbiamo visto anche nei panni di Cal Jacobs nella serie “Euphoria”. Lascia la moglie, l’attrice Rebecca Gayheart, e due figlie, Billie Beatrice e Georgia Geraldine.

Addio a Eric Dane: le cause della morte

Eric Dane è morto ieri, giovedì 19 febbraio 2026, a soli 53 anni. La conferma della famiglia a People: “con il cuore pesante annunciamo che Eric è mancato giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA.” Era stato lo stesso attore, circa un anno fa, ad annunciare di aver ricevuto la diagnosi di SLA. Dane era anche diventato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca sulla malattia. Queste erano state le sue parole in una conferenza stampa a giugno 2025: “molti di voi mi conoscono per aver interpretato un medico in Grey’s Anatomy. Ma oggi sono qui come paziente che combatte contro la SLA.”