Morto l'attore del cinema a soli 33 anni: una carriera breve ma intensa tra grande schermo e palcoscenico. Ecco chi era e cosa è accaduto.

La scomparsa dell’attore noto per il film “Come mangiare vermi fritti”, ha scosso il mondo del cinema e del teatro. Ricoverato per un herpes zoster, il giovane di 33 anni è morto in circostanze ancora da chiarire, lasciando un vuoto tra chi lo ricordava per il talento precoce e la passione per la recitazione.

Una carriera precoce e la passione per il teatro e il cinema

Blake Garrett aveva iniziato a recitare all’età di otto anni in produzioni teatrali locali e aveva interpretato ruoli da protagonista in spettacoli come Aladdin and His Magical Lamp, Peanuts: A Charlie Brown Tribute, Il mago di Oz, Annie e Grease. La notorietà internazionale gli arrivò nel 2006 con il film “Come mangiare vermi fritti”, tratto dal romanzo di Thomas Rockwell e diretto da Bob Dolman, per il quale condivise nel 2007 il premio Young Artist Award come miglior giovane ensemble in un film.

Nonostante il successo, negli anni seguenti Garrett si allontanò dal cinema, affrontando problemi personali e periodi di depressione. Come ricordato dalla famiglia, dopo un percorso di tre anni negli Alcolisti Anonimi, Blake stava cercando di ritrovare un equilibrio personale. La sua passione per la recitazione e il teatro musicale rimane il lascito più significativo di una carriera breve ma intensa.

“Aveva solo 33 anni”. Cinema in lutto, è morto l’amato attore: si teme un overdose

Blake Garrett, ex attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Plug nel film “Come mangiare vermi fritti” (2006), è morto all’età di 33 anni. La notizia è stata confermata dalla madre, Carol Garrett, a TMZ: “Temo che si sia auto-somministrato dei farmaci per alleviare il dolore e che la sua scomparsa possa essere un tragico incidente”.

L’attore, nato ad Austin, in Texas, il 14 settembre 1992, era stato ricoverato lo scorso 1 febbraio in un ospedale di Tulsa, Oklahoma, a causa di forti dolori generali e di una diagnosi di herpes zoster, nota anche come fuoco di Sant’Antonio. La famiglia ha spiegato che si stanno ancora indagando le reali cause del decesso e che nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Garrett avrebbe contratto l’infezione a gennaio e, pur essendo stati prescritti farmaci, avrebbe assunto una dose non conforme alle indicazioni mediche, evento che potrebbe aver determinato il tragico decesso.