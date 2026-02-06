Charles C. Stevenson Jr., volto amatissimo della televisione americana, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan grazie al suo iconico ruolo del barista Smitty in Will & Grace. Con la sua presenza discreta ma memorabile, ha trasformato un personaggio secondario in un simbolo di familiarità e simpatia sul piccolo schermo.

Il successo di Charles C. Stevenson Jr.

Stevenson ha contribuito a costruire l’identità di Will & Grace apparendo sia nella serie originale degli anni Novanta sia nel revival, rendendo il personaggio di Smitty un simbolo di continuità e simpatia. La sua interpretazione era caratterizzata da una naturalezza che conquistava anche con poche battute, dimostrando come anche i ruoli secondari possano lasciare un’impronta indelebile.

Come ricordato dal figlio Scott, molti lo sceglievano per ruoli religiosi: “In base alle sue stesse parole, il suo lavoro era ‘sposare o seppellire le persone’. Come la raccontava lui, il regista in preda al panico finiva invariabilmente da lui per implorarlo di trovare un modo per riempire lo spazio non scritto tra ‘Siamo qui riuniti’ e l’‘amen’ finale della scena. Stevenson ammetteva di essere diventato piuttosto bravo in questo”. Questa capacità ha confermato la sua professionalità e la sua dedizione a un mestiere fatto di cura e precisione.

“Se n’è andato”, lutto nel cinema: addio al grande attore Charles C. Stevenson Jr.

All’età di 95 anni, Charles C. Stevenson Jr., volto amato dal pubblico televisivo, si è spento lasciando un vuoto nei cuori di milioni di spettatori. La sua fama nasce da un ruolo secondario, quello del barista Smitty nella celebre sitcom Will & Grace, che nel tempo è diventato emblematico. La notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 19 gennaio a Camarillo, in California, è stata resa pubblica solo ora, nel pieno rispetto della volontà della famiglia.

Secondo quanto riportato da Variety, il decesso sarebbe stato causato da motivi naturali. La conferma ufficiale, giunta con il consenso dei familiari, ha finalmente permesso al pubblico di apprendere la triste notizia, ricordando un volto che è stato per anni una presenza familiare sul piccolo schermo.