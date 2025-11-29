Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto il doppiatore e attore Tony Germano

Il mondo del doppiaggio perde una delle sue voci più riconoscibili: Tony Germano, attore e doppiatore brasiliano, è morto a 55 anni a seguito di un tragico incidente domestico. La sua carriera ha segnato intere generazioni di spettatori, rendendo il suo talento indimenticabile sia sullo schermo che sul palco.

Tony Germano, una voce che ha segnato generazioni

La carriera di Tony Germano ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del doppiaggio. La sua voce ha dato vita a personaggi di produzioni famose destinate a piattaforme come Netflix e canali come Nickelodeon, tra cui Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Go, Dog, Go!, Elena of Avalor e The Muppets, oltre a partecipare alla versione live-action de La Bella e la Bestia del 2017.

Sul palcoscenico, Germano aveva calcato teatri prestigiosi in spettacoli come Il Fantasma dell’Opera, Miss Saigon e Jekyll & Hyde. La sua scomparsa ha scatenato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, registi e fan, che lo ricordano come un professionista generoso e appassionato.

È precipitato dal tetto di casa, dramma scuote il mondo di tv e cinema: è morto Tony Germano

Tony Germano, stimato attore e doppiatore brasiliano, è scomparso il 26 novembre 2025 all’età di 55 anni, a seguito di una caduta avvenuta nella sua abitazione a San Paolo, dove stava supervisionando lavori di ristrutturazione. Le ferite riportate si sono rivelate irreversibili, portando a un epilogo improvviso che ha sconvolto amici, familiari e colleghi. Il portavoce di Germano, in una dichiarazione alla rivista People, ha confermato l’accaduto con grande dolore.

Il funerale si è svolto il 27 novembre presso il cimitero Bosque da Paz di Vargem Grande Paulista, dove numerosi amici e parenti gli hanno reso omaggio.