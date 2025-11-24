Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 81 anni Udo Kier, l’attore tedesco dagli occhi di ghiaccio. Eecitò in “Frankestein” di Andy Warhol e collaborò con Lars von Trier.

A darne la notizia il compagno Delbert McBride, che però non ha specificato le cause del decesso. Con oltre 200 film alle spalle, Kier è stata una figura iconica del cinema europeo e, nello stesso tempo, grande interprete di cult di genere.

Nato a Colonia, in Germania, nel 1944, Udo Kier ha recitato in oltre 200 film, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema di culto. Ha recitato in “Frankestein” di Andy Wahrol, e nella sua lunghissima carriera è stato diretto anche da Lars Von Trier, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder e Gus Van Sant. Tra le collaborazioni più significative, anche quella con Dario Argento. Kier ha infatti interpretato il Dottor Frank Mandel in “Suspiria”, e a ha recitato anche in “La sindrome di Stendhal” e “La terza madre“. Nel 2019, Udo Kier ricevette il premio come migliore attore al Festival di Karlovy Vary per “Swang Song”, dove interpretava un parrucchiere omosessuale costretto a confrontarsi con il passato.