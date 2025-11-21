L’attore canadese Spencer Lofranco è morto a soli 33 anni. A darne la notizia il fratello sui social. Si indaga sulle cause del decesso.

Addio a Spencer Lofranco, l’attore canadese è morto a soli 33 anni

E’ morto a soli 33 anni l’attore canadese Spencer Lofranco. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social dal fratello Santino, che lo ricorda come “una leggenda capace di cambiare la vita delle persone.” La morte dell’attore, avvenuta lo scorso martedì a Vancouver, è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità della Columbia Britannica, in quanto la causa del decesso non è ancora stata confermata.

Già diversi sui social i messaggi di cordoglio di amici e colleghi.

Addio a Spencer Lofranco: la carriera

Spencer Lofranco è morto a soli 33 anni. Come detto le autorità della Columbia Britannica stanno indagando sulle cause del decesso, avvenuto martedì scorso. Lofranco, nato nel 1982, era figlio di un avvocato e di una ballerina d’opera. Nella sua carriera come attore lo abbiamo visto recitare in diversi film, tra cui “Jamesy Boy”, dove ha interpretato il tormentato adolescente James Burns. Lofranco ha anche recitato nel film “Unbroken” di Angelina Jolie. Il suo ultimo ruolo è stato nel film “Gotti” accanto a John Travolta e Kelly Preston.