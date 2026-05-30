Belen Rodriguez è stata senza dubbio al centro delle notizie di questa settimana dopo il ricovero che ha subito a seguito del problema di salute che si è verificato all’interno della sua abitazione, una notte in ospedale è bastata ad accendere un sostegno sulla soubrette da parte di familiari e fans che erano in pensiero.

Da De Martino a Cecilia, chi ha supportato Belen

I familiari e gli affetti più cari hanno mostrato massima vicinanza alla donna, Stefano De Martino è stato chiamato subito dopo l’arrivo dell’ambulanza nell’abitazione milanese della showgirl, assieme a lui sul posto anche Cecilia Rodriguez.

Dopo il ricovero è stata la stessa Belen a voler rassicurare i followers con un post su Instagram dove si è mostrata stesa sul letto, con un cuscino dietro la testa, e con le coperte addosso.

Solo un emoji di un cuore bianco a dimostrazione che il recupero sta procedendo come deve.

Andrea Iannone, il pilota rompe il silenzio e mostra vicinanza

Tra gli amori passati di Belen figura anche Andrea Iannone che è stato naturalmente interpellato in merito all’incidente dell’ex durante la conferenza stampa per l’Harley Davidson Bagger World Cup di scena questo fine settimana al Mugello.

Di seguito riportiamo da Leggo.it la risposta del centauro di Vasto – “Sento spesso Belen e penso che stia molto bene” – frasi inequivocabili che chiudono in modo positivo una querelle tra le più citate degli ultimi giorni.