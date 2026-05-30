Incidente sulla A4 tra Trezzo e Capriate: auto si ribalta e traffico in tilt

Incidente sulla A4 tra Trezzo e Capriate: auto si ribalta e traffico in tilt

Auto si ribalta sulla A4 tra Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio: intervento dei soccorsi e traffico in tilt verso Venezia.

Un incidente stradale ha provocato rallentamenti e disagi nella mattinata di sabato 30 maggio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra le province di Milano e Bergamo. Un veicolo si è ribaltato in direzione Venezia, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e causando code significative sulla carreggiata.

Paura sull’A4, incidente e auto ribaltata: l’intervento dei soccorsi

Nella mattinata di sabato 30 maggio, intorno alle 7, si è verificato un incidente con ribaltamento lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia. Come riportato da Monza Today, il sinistro è avvenuto al chilometro 155, nel tratto compreso tra Trezzo sull’Adda (Milano) e Capriate San Gervasio (Bergamo), dando immediatamente il via alla chiamata di emergenza e all’attivazione dei soccorsi.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 47 anni.

Incidente e auto ribaltata in A4: disagi alla circolazione

L’episodio ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con rallentamenti e code estese lungo la direttrice verso Brescia. Autostrade per l’Italia, poco dopo le 7, ha segnalato fino a tre chilometri di coda tra Cavenago e Capriate, indicando come alternativa l’ingresso a Capriate per chi viaggia verso Venezia e suggerendo l’uscita a Cavenago per chi proviene da Milano.

La viabilità ha quindi subito forti rallentamenti nel tratto interessato, con disagi prolungati per gli automobilisti.