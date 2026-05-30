Tuffo fatale nel Crostolo: trovato senza vita un ragazzo vicino a Rivalta

Un ragazzo prossimo ai 15 anni è stato recuperato privo di vita nel torrente Crostolo a Rivalta, Reggio Emilia, dopo che non era più riemerso a seguito di un tuffo con alcuni amici. Le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, polizia e sommozzatori, hanno individuato il corpo in una pozza profonda a circa dieci metri.

Un pomeriggio di giochi in acqua è finito in tragedia nel parco lungo il torrente Crostolo, a Rivalta, nel comune di Reggio Emilia. Un ragazzo che si trovava in compagnia di alcuni Amici si è immerso per un tuffo e non è più riemerso: dopo l’allarme lanciato dai ragazzi è scattata una vasta operazione di soccorso che ha portato al recupero del corpo privo di vita.

Luogo e dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto nella zona di via del Burracchione, frequentata come area ricreativa. Secondo le ricostruzioni, il giovane — descritto come quasi quindicenne — si era tuffato insieme ad altri coetanei quando è scomparso sott’acqua. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, dando il via a interventi coordinati tra più squadre.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze di polizia statali. Per agevolare le ricerche dall’alto è stato impiegato anche un elicottero, mentre le operazioni subacquee sono state affidate ai sommozzatori. L’allarme è stato dato intorno alle 10:30 e le unità specializzate hanno proseguito le ricerche fino al ritrovamento.

Ritrovamento e condizioni

Verso le 12:00 i sommozzatori hanno individuato il corpo del ragazzo a una profondità stimata intorno ai 10 metri. In quel tratto del corso d’acqua si sarebbe formata una pozzo d’acqua più profondo rispetto al resto del letto, una condizione che può creare correnti o vortici capaci di intrappolare anche nuotatori esperti.

Accertamenti e rilievi

Una volta riportato a riva, il corpo è stato preso in consegna dalle forze dell’ordine per le verifiche del caso e gli accertamenti tecnici necessari. Il luogo è stato delimitato per consentire alle autorità di svolgere i rilievi e ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente. In situazioni simili vengono eseguite ispezioni ambientali e controlli sui fondali per capire come si sia formata la cavità profonda.

Contesto e reazione della comunità

La notizia ha suscitato dolore nel quartiere e tra i frequentatori del parco, luogo solitamente scelto per svago e relax. Gruppi di amici e residenti hanno espresso cordoglio per la perdita, richiamando l’attenzione sulla pericolosità dei corsi d’acqua anche in apparente assenza di rischio. La vicinanza della comunità si è manifestata sin dalle prime ore dopo l’incidente.

Precauzioni e consapevolezza

Il caso evidenzia l’importanza di conoscere i pericoli legati ai fiumi e ai torrenti: la presenza di pozze profonde, correnti sotterranee e fondali irregolari può trasformare una nuotata in un evento pericoloso. Autorità locali e associazioni spesso raccomandano di evitare tuffi in aree non attrezzate, di non immergersi da soli e di segnalare subito qualsiasi difficoltà incontrata da chi si trova in acqua.

Le indagini proseguiranno per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Nel frattempo, le operazioni di soccorso e recupero sono state eseguite con le procedure previste per questo tipo di emergenze, coinvolgendo personale specializzato e mezzi aerei e subacquei.