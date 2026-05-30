Il drammatico episodio avvenuto a Ferrara, nel quartiere Barco, ha riportato l’attenzione su un presunto caso di femminicidio avvenuto in ambito domestico. Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, all’interno di un appartamento di via Gatti Casazza, una donna di 50 anni è stata trovata morta e il marito è stato arrestato subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione delle ultime ore della coppia e sull’eventuale presenza di precedenti episodi di maltrattamento.

Chi è la 50enne trovata morta nel suo appartamento a Ferrara: arrestato il marito

Come riportato da Tgr Emilia Romagna, all’interno dell’abitazione è stato trovato il corpo senza vita di Samanta Zironi, 50 anni.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, la donna sarebbe stata uccisa con numerose coltellate, in alcune ipotesi addirittura oltre quaranta, elemento che suggerisce una dinamica di particolare violenza. L’allarme è scattato tra le 3 e le 4 del mattino: sarebbe stato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni, a contattare il numero di emergenza dopo i fatti.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, insieme agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, la situazione è apparsa subito irreversibile e per la donna non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori hanno quindi avviato i rilievi tecnici all’interno dell’appartamento, cercando elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e la sequenza degli eventi.

Samanta Zironi trovata morta in casa: arresto del marito, interrogatorio e accertamenti in corso

Il marito della vittima sarebbe stato immediatamente fermato e condotto in Questura. L’uomo, che viveva con la moglie nell’appartamento teatro della tragedia, è stato poi ascoltato dal pubblico ministero di turno, Ombretta Volta, alla presenza del legale d’ufficio Gianluca Paparella. Nel corso dell’interrogatorio avrebbe scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge.

Nel frattempo, gli investigatori stanno approfondendo ogni possibile pista, senza escludere alcuna ipotesi, compresa quella del femminicidio. In particolare, si sta verificando se in passato la donna avesse già segnalato situazioni di maltrattamento o tensioni familiari, anche attraverso il confronto con vicini, conoscenti e persone della cerchia della coppia. L’attenzione degli inquirenti si concentra inoltre sulle ore precedenti all’omicidio, per chiarire eventuali litigi o segnali utili a ricostruire il contesto.

Nelle prossime ore sarà il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara a valutare la convalida dell’arresto e le eventuali misure cautelari nei confronti dell’indagato, mentre le indagini proseguono per definire con esattezza movente e responsabilità.