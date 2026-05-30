Il dibattito sugli orari della prima serata televisiva italiana è tornato al centro dell’attenzione durante il Festival della TV di Dogliani, dove Gerry Scotti ha rilanciato una proposta che punta a rivedere l’organizzazione dei palinsesti serali. Insieme a lui è stato citato anche Stefano De Martino, coinvolto idealmente in un possibile accordo tra volti di Rai e Mediaset per anticipare la chiusura dei programmi e rendere più accessibile l’inizio della prima serata.

Equilibrio tra pubblico e logiche televisive: il pensiero di Gerry Scotti

Nel suo intervento, Gerry Scotti ha allargato il discorso alle dinamiche dell’industria televisiva. Da un lato, ha richiamato l’attenzione sulle esigenze del pubblico, che sempre più spesso fatica a seguire programmi che iniziano oltre le 21:30; dall’altro, ha ricordato che la televisione commerciale si regge sulla pubblicità e deve necessariamente mantenere determinati equilibri di palinsesto.

Nonostante ciò, ha ribadito la solidità della tv generalista, ancora capace di attrarre milioni di spettatori e di competere con le piattaforme digitali. In questo contesto, la proposta di anticipare la chiusura dei programmi rappresenta, nelle sue intenzioni, un compromesso possibile tra sostenibilità economica e rispetto del pubblico, con l’obiettivo di restituire centralità e regolarità alla fascia di prima serata.

Gerry Scotti telefona a Stefano De Martino: “Siamo d’accordo, vogliamo che…”

Al Festival della TV di Dogliani, Gerry Scotti ha rilanciato una riflessione centrale sul futuro della televisione italiana: l’eccessivo slittamento dell’orario della prima serata. Durante l’incontro pubblico, il conduttore ha evidenziato come il prolungamento dell’access prime time stia rendendo sempre più tardivo l’inizio dei programmi serali, con un impatto negativo sulle abitudini del pubblico.

Da questa considerazione nasce la sua proposta, definita simbolicamente “pax di Dogliani”: un accordo tra i principali volti della tv generalista, incluso Stefano De Martino, per concludere i programmi entro le 21:30. Scotti ha raccontato anche di un tentativo di confronto diretto con il collega, sottolineando però che esiste già una certa sintonia sul tema. L’obiettivo è rendere più equilibrati i palinsesti, evitando che la prima serata inizi troppo tardi rispetto alle reali abitudini degli spettatori.