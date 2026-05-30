Flora Canto difende la propria carriera e accenna a uno scontro con una collega famosa

Flora Canto è tornata a parlare pubblicamente del suo percorso professionale durante il podcast condotto da Giulia Salemi. In quella conversazione l’attrice ha affrontato argomenti delicati: il rapporto con la notorietà legata al marito Enrico Brignano, le critiche che la descrivono come “raccomandata” e un episodio spiacevole vissuto con una collega nel mondo della comicità televisiva.

Le risposte di Canto sono arrivate senza fronzoli, con un tono che mescola ironia e fermezza. Ha voluto distinguere tra la visibilità che il matrimonio le ha offerto e un presunto potere di favorirla nel lavoro, e ha anche lasciato intendere che non sempre la solidarietà tra professioniste è scontata.

La questione della “raccomandazione” e la risposta netta

Affrontando il tema delle critiche, Flora ha chiarito che essere la compagna di un volto noto le ha inevitabilmente dato maggiore attenzione mediatica, ma ha negato che ciò equivalga a un ingresso privilegiato nel mercato del lavoro: “Essere sua moglie mi ha dato visibilità, ma questo non significa che sono raccomandata.

Quelle sono altre…”. Con tono ironico ha aggiunto che, se davvero Brignano avesse potere decisionale, glielo avrebbe già chiesto, sottolineando così la differenza tra notorietà e favori professionali.

Questo passaggio mette in luce due concetti importanti: da un lato la percezione pubblica della meritocrazia nel mondo dello spettacolo, dall’altro la difficoltà di emergere in generi come la comicità, dove il confronto e la competizione sono spesso più visibili al grande pubblico. Per Canto, la bellezza non ha ostacolato la carriera, anzi è stata difesa come una delle qualità che convivono con il talento.

Il racconto dell’episodio di mobbing

Una delle rivelazioni più delicate dell’intervista riguarda un comportamento scorretto subito in un contesto televisivo. Flora ha parlato di un caso di mobbing, descrivendo come una collega più anziana l’abbia in più occasioni maltrattata pubblicamente durante un programma. Pur evitando di nominare la persona coinvolta, ha detto di essersi aspettata un atteggiamento diverso, soprattutto da chi, per esperienza, avrebbe potuto offrirle sostegno.

La mancanza di solidarietà femminile

Nel raccontare l’episodio, Canto ha evidenziato la delusione per una solidarietà femminile che, nel suo caso, non si è manifestata. Ha sottolineato come certe dinamiche professionali possano trasformarsi in vere e proprie difficoltà relazionali, con effetti negativi sulla serenità e sulla crescita lavorativa. Il riferimento a questo tipo di comportamento pone l’accento su un tema più ampio: la necessità di ambienti di lavoro rispettosi e collaborativi.

Implicazioni per la carriera

Nonostante la vicenda, Flora ha continuato a presentarsi come una professionista che difende il proprio percorso. Il racconto suggerisce che, anche quando la visibilità porta nuove opportunità, non è escluso il verificarsi di tensioni interne al settore che possono incidere sulla reputazione e sul benessere personale.

Il gioco delle preferenze e la stoccata a una collega

Durante l’intervista Giulia Salemi ha proposto a Flora un gioco di preferenze tra varie colleghe comiche. In quelle risposte emergono chiaramente le amicizie e i riferimenti professionali di Canto: ha espresso affetto per Valeria Graci, stima per Teresa Mannino e una preferenza netta per Paola Cortellesi. Al contrario, quando è stato fatto il nome di Geppi Cucciari, la reazione è stata secca: “proprio no”.

La conduttrice ha fiutato che il tema era sensibile e ha provato a scavare chiedendo se la collega accusata di mobbing potesse essere tra quelle nominate; la risposta di Flora è stata evasiva ma significativa: “potrebbe esserci”. Questa frase ha alimentato le speculazioni, pur senza fornire conferme esplicite.

Conclusioni e riflessioni finali

La testimonianza di Flora Canto nel podcast di Giulia Salemi offre uno spaccato su come si intreccino notorietà, pregiudizi e rapporti personali nel mondo dello spettacolo. Da un lato la lotta contro l’etichetta di “raccomandata”, dall’altro la necessità di affrontare comportamenti scorretti come il mobbing. L’intervista non chiude la questione, ma rilancia un dibattito sulla trasparenza delle dinamiche professionali e sull’importanza di ambienti lavorativi in cui il rispetto reciproco sia la regola.

Al di là delle congetture sui nomi, il messaggio principale rimane la rivendicazione della propria autonomia: Flora Canto si presenta come un’artista consapevole della visibilità che la circonda, ma determinata a non ridurre la propria storia professionale a una semplice eredità di relazioni personali.