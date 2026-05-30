MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (...

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Italia: orari e dove vederle in tv (...

(Adnkronos) - La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d'Italia - in diretta tv e streaming - con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di F...

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d’Italia – in diretta tv e streaming – con le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. I piloti tornano a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio.

Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin.

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGp sono in programma oggi, sabato 30 maggio. La seconda sessione di prove libere è prevista per le ore 10.10, mentre il Q1 delle qualifiche sarà alle 10.50 e il Q2 alle 11.15.

Per la gara Sprint bisognerà invece aspettare le 15.

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gp d’Italia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint si potranno seguire anche in chiaro su TV8. La diretta streaming invece sarà sull’app di SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.

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