Visita medica al Walter Reed: il medico della Casa Bianca conferma l'ottima salute di Trump

Il promemoria diffuso dal medico della Casa Bianca riassume i risultati dei controlli effettuati al presidente. Secondo il documento, donald trump continua a presentare un quadro di buona salute generale, con particolare attenzione al funzionamento dei sistemi cardiaco, polmonare e neurologico. I controlli, condotti all’interno del protocollo semestrale previsto per il titolare della carica, sono stati eseguiti presso il Walter Reed National Military Medical Center.

La nota ufficiale sottolinea come il presidente sia stato sottoposto a una serie di esami specialistici e screening preventivi coordinati da un’équipe multidisciplinare. Pur indicando alcuni suggerimenti sullo stile di vita, il medico dichiara che Trump è pienamente idoneo a svolgere i compiti di commander-in-chief e di capo di Stato.

Esami eseguiti e quadro clinico

Durante la visita al centro medico militare sono state realizzate indagini strumentali approfondite: una TAC, esami di diagnostica per immagini cardiaca e una batteria di screening oncologici. Il rapporto descrive un funzionamento solido dei principali apparati, in particolare sistema cardiocircolatorio e polmonare, senza evidenze che ne compromettano le funzioni.

Il ruolo dell’équipe specialistica

Il referto segnala il coinvolgimento di 22 specialisti che hanno contribuito alla valutazione complessiva. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di combinare visite cliniche, esami di laboratorio e indagini strumentali per ottenere un quadro completo. La presenza di più competenze ha reso possibile sia la diagnosi che le indicazioni preventive fornite al presidente.

Parametri fisici e raccomandazioni

Tra i dettagli emersi c’è il dato del peso: il documento riporta 238 libbre, equivalenti a circa 108 chilogrammi, con un incremento di 14 libbre (circa 6 kg) rispetto alla visita precedente di aprile 2026. I medici hanno quindi suggerito misure pratiche per migliorare il profilo metabolico e ridurre il rischio futuro, indicando modifiche all’alimentazione, un aumento controllato dell’attività fisica e un piano di riduzione del peso corporeo.

Valutazione delle funzioni cognitive e motorie

Nel promemoria si evidenzia inoltre che le prestazioni cognitive e quelle fisiche sono state giudicate eccellenti. I test volti a verificare la prontezza mentale e la capacità di svolgere attività complesse non hanno mostrato deficit rilevanti, permettendo al medico di confermare l’idoneità del presidente alle responsabilità istituzionali.

Comunicazione pubblica e reazioni

Sulla scia dei risultati, il presidente ha condiviso il proprio giudizio personale, definendo i riscontri come “perfetti” in un post sui suoi canali social. La nota ufficiale della Casa Bianca, firmata dal medico, ha lo scopo di fornire trasparenza rispetto allo stato di salute del capo dello Stato e di prevenire speculazioni sulla sua idoneità a ricoprire l’incarico.

Il documento cerca un equilibrio tra informazione clinica e rassicurazione pubblica: da un lato vengono illustrate le indagini svolte e i parametri rilevati; dall’altro vengono enfatizzate le raccomandazioni pratiche fornite al presidente per mantenere o migliorare la condizione fisica complessiva.

Contesto e importanza dei controlli

I controlli semestrali alla Casa Bianca rappresentano un momento chiave per monitorare la salute del presidente e tutelare la continuità delle funzioni istituzionali. L’adozione di protocolli strutturati e l’organizzazione di visite periodiche con esami diagnostici approfonditi servono sia a individuare tempestivamente problemi potenziali sia a documentare lo stato di salute verso la cittadinanza.

Prevenzione e trasparenza

L’approccio descritto nel promemoria unisce aspetti di prevenzione sanitaria a una comunicazione ufficiale che mira a mantenere informati i cittadini. Le indicazioni su dieta e attività fisica sono parte di un percorso previsto per chi presenta variazioni di peso o fattori di rischio che necessitano di interventi non farmacologici primari.

In sintesi, il rapporto del medico della Casa Bianca offre una fotografia dettagliata: esami specialistici eseguiti, un team di 22 professionisti coinvolti, indicazioni pratiche per la salute e la conferma dell’idoneità del presidente a svolgere i compiti istituzionali. Pur con qualche osservazione sul peso corporeo, lo stato di salute complessivo viene descritto come solido e compatibile con l’esercizio delle responsabilità presidenziali.