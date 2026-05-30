Nuova mappa elettorale in Louisiana riduce i collegi a maggioranza nera e avvantaggia i repubblicani

La Louisiana ha adottato una nuova mappa dei collegi che riduce a un solo il distretto maggioritario-nero su sei seggi, cambiamento salutato dai repubblicani e contestato dai democratici e da organizzazioni per i diritti civili; il governo ha anche posticipato le primarie e sono previste nuove battaglie legali.

La legislatura della Louisiana ha approvato una nuova ripartizione dei collegi congressuali che modifica la composizione demografica di alcuni distretti e aumenta le probabilità di vittoria per i repubblicani. Il provvedimento, sostenuto da senatori e rappresentanti del partito di maggioranza, elimina uno dei due distretti con popolazione a maggioranza nera, creando tensioni politiche e prospettive di nuovi contenziosi giudiziari.

Il dibattito legislativo è avvenuto dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittima la mappa precedente ritenendola un racial gerrymander. Le risposte delle parti coinvolte vanno dalla soddisfazione dei sostenitori della riforma alle denunce di discriminazione da parte dei legislatori democratici e delle organizzazioni per i diritti civili.

Come cambia la rappresentanza

Con la nuova mappa, la Louisiana passa da due a un solo distretto in cui la popolazione di colore costituisce la maggioranza. Questo assetto influisce direttamente sulla competizione per i sei seggi alla Camera dei Rappresentanti: attualmente i repubblicani detengono quattro seggi, e con la nuova delimitazione puntano a conquistarne un quinto. La modifica ridisegna in particolare il distretto dell’area di Baton Rouge e rialloca parti di Baton Rouge verso il distretto basato a New Orleans, dove è rieletto il rappresentante Troy Carter.

Effetti sui singoli parlamentari

Il piano modifica il collegio rappresentato dal deputato Cleo Fields, concentrandolo attorno a contee e comunità a prevalenza bianca nel territorio della capitale statale e nel Sud della Louisiana. Al contrario, il distretto di New Orleans rimane la base del rappresentante Troy Carter, ma incorpora porzioni aggiuntive di Baton Rouge che ne alterano il profilo elettorale.

Argomentazioni e dissensi in aula

Il provvedimento è passato in Senato con un voto di 28 a 10 e, subito dopo l’approvazione, il governatore Jeff Landry ha firmato la legge, rendendola operativa. I sostenitori, guidati dal senatore Jay Morris, hanno ribadito che la ripartizione è motivata da considerazioni di partito, non da criteri razziali, sostenendo di aver istruito i tecnici cartografi a non utilizzare dati razziali nelle analisi presentate ai legislatori.

Le critiche dei democratici

I deputati e i senatori democratici hanno invece denunciato un’operazione che, a loro dire, costituisce un tentativo di restringere il potere politico delle comunità nere, che tradizionalmente votano per il partito democratico. Figure come il senatore Royce Duplessis e il rappresentante Edmond Jordan hanno parlato di una «corsa verso il basso» e hanno definito la misura ingiusta e discriminatoria, annunciando possibili azioni legali a tutela del diritto di rappresentanza.

Impatti sul calendario elettorale e contenziosi

In seguito alla decisione della Corte Suprema che aveva censurato la mappa in uso, il governatore ha sospeso le primarie previste per il 16 maggio e ha varato cambiamenti al calendario elettorale: le elezioni primarie sono state riprogrammate in forma di jungle primary per il 3 novembre, con eventuali ballottaggi il 12 dicembre. Questa riorganizzazione ha imposto la ricertificazione dei candidati e l’annullamento di alcune schede già distribuite.

L’approvazione della nuova mappa non chiude la partita in sede giudiziaria: sia gruppi conservatori contrari alla versione del 2026 sia membri della Louisiana Legislative Black Caucus hanno annunciato ricorsi. L’ACLU della Louisiana ha definito il disegno una «manovra razziale mascherata da partigianeria» e ha lasciato intendere l’intenzione di impugnare la legge in tribunale.

Il quadro nazionale

La misura in Louisiana si inserisce in un più ampio contesto regionale: dopo la sentenza della Corte Suprema, diversi stati del Sud a guida repubblicana hanno approfittato della sentenza per rivedere i propri confini elettorali. Secondo analisti politici, queste manovre potrebbero fruttare ai repubblicani decine di seggi in più nella Camera, anche se l’esito elettorale effettivo dipenderà dalle campagne e dall’affluenza.

In conclusione, la nuova mappa congressuale della Louisiana ridefinisce l’equilibrio politico dello stato e prospetta una battaglia legale prolungata. Tra le questioni sul tavolo restano la distinzione tra ridisegno partigiano e gerrymandering razziale, la legittimità delle procedure adottate in aula e gli effetti concreti sulle opportunità di rappresentanza delle comunità afroamericane nello stato.