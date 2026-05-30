Allarme su scorte petrolio e rincari se lo Stretto di Hormuz resta chiuso

Fmi, Banca mondiale e Iea segnalano un calo record delle scorte petrolifere a causa della perdita di forniture attraverso lo Stretto di Hormuz e avvertono rischi crescenti per la sicurezza energetica, l'approvvigionamento di carburanti e l'economia globale

Tre grandi istituzioni economiche internazionali hanno lanciato un avvertimento congiunto sulle conseguenze di una prolungata interruzione del traffico di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz. Secondo il comunicato, la perdita di flussi via Hormuz ha portato a una compressione delle scorte globali di petrolio a un ritmo record, mettendo sotto pressione la disponibilità di carburanti in vista del periodo di maggiore domanda nell’emisfero settentrionale.

Pericoli per l’approvvigionamento energetico

Il primo tema sollevato nella nota riguarda la safety degli approvvigionamenti: se i movimenti navali non tornassero alla normalità, il continuo esaurimento delle scorte potrebbe tradursi in scarsità localizzata di carburante, aumenti di prezzo e volatilità dei mercati energetici. Le istituzioni coinvolte sottolineano come questa dinamica possa compromettere la resilienza economica di paesi particolarmente esposti alle importazioni di carburanti.

Il ruolo del picco stagionale

Il rischio è amplificato dal possibile avvicinarsi del picco della domanda estiva nell’emisfero settentrionale: durante i mesi caldi il consumo di carburanti per trasporti e turismo tende ad aumentare, riducendo ulteriormente i margini di intervento in caso di shock delle forniture. Le scorte, già in diminuzione, potrebbero risultare insufficienti per tamponare oscillazioni improvvise della domanda.

Impatto su economia e sicurezza alimentare

Nel comunicato congiunto si evidenzia anche il carattere asimmetrico degli effetti economici: la guerra in Medio Oriente sta producendo ricadute su energia, cibo e mercati globali che colpiscono in modo più severo i paesi vulnerabili. L’aumento dei costi dei carburanti si ripercuote sui prezzi dei beni e sui costi di trasporto, aggravando l’inflazione e la precarietà dei redditi.

Fertilizzanti e stagione delle semine

Particolare attenzione viene posta sull’incremento del prezzo dei fertilizzanti: molte nazioni si trovano alle soglie della stagione di semina e un rincaro degli input agricoli può tradursi in minori rese, incertezze sulla produzione alimentare e aumenti dei prezzi al consumo. Le istituzioni avvertono che questo fenomeno può avere ripercussioni dirette sulla sicurezza alimentare di regioni già fragili.

Coordinamento multilaterale e misure di sostegno

Le organizzazioni coinvolte hanno dichiarato l’intenzione di coordinare il sostegno ai paesi più colpiti. L’azione congiunta punta a combinare interventi multilaterali e bilaterali per mitigare gli effetti immediati e rafforzare strumenti di assistenza. Tra gli obiettivi c’è la condivisione di informazioni, il monitoraggio delle politiche nazionali e l’analisi delle misure adottate dai governi per fronteggiare l’impatto economico.

Monitoraggio e trasparenza

Il comunicato afferma che le istituzioni continueranno a monitorare l’evoluzione dei mercati e le risposte politiche per promuovere maggiore trasparenza e individuare rischi emergenti. Questo include la valutazione delle scorte strategiche, il sostegno mirato alle economie più vulnerabili e la ricerca di soluzioni coordinate per stabilizzare i mercati dell’energia e del cibo.

Scenario e possibili conseguenze

Se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse normalizzarsi, le conseguenze potrebbero estendersi oltre i mercati energetici: la combinazione di prezzi più alti, incertezza sui rifornimenti e pressioni sui bilanci pubblici può alimentare difficoltà occupazionali, ridurre la capacità di spesa delle famiglie e aumentare la fragilità di economie con scarse risorse di copertura finanziaria. Le istituzioni coinvolte rimangono in contatto per coordinare interventi e monitorare gli sviluppi con l’obiettivo di proteggere i paesi più esposti.

In sintesi, il messaggio centrale della nota è chiaro: la riapertura dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz è determinante per evitare che la riduzione delle scorte globali si trasformi in una crisi di approvvigionamento di carburanti e in shock più ampi per l’economia e la sicurezza alimentare internazionale.