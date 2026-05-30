Iran, Hegseth: "Usa più che capaci di riprendere la guerra"

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, secondo le ul...

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi più che sufficienti e sono “più che capaci” di riprendere la guerra contro l’Iran. Lo ha dichiarato il segretario generale del Pentagono Pete Hegseth a Singapore, in occasione del vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, secondo le ultime news di oggi sabato 30 maggio.

“La nostra capacità di riprendere le operazioni, se necessario, è più che sufficiente; le nostre scorte sono più che adeguate a tale scopo, sia in loco che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti”, ha dichiarato Hegseth, secondo l’Afp.

Il presidente americano, Donald Trump, non ha ancora preso una decisione definitiva sul possibile accordo con l’Iran, nonostante una lunga riunione durata circa due ore nella Situation Room della Casa Bianca.

Lo ha riferito al New York Times un alto funzionario dell’amministrazione Usa, parlando a condizione di anonimato.

Secondo la fonte, l’amministrazione ritiene che un’intesa con Teheran sia vicina, ma rimangono ancora alcune questioni delicate da risolvere prima del via libera finale del presidente. Tra i principali punti ancora oggetto di discussione ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all’estero, tema considerato cruciale da Teheran.

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