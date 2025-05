Donald Trump non si arrende, raddoppiano i dazi: da quando e quali sono i pro...

Il Tyconn è tornato anche a parlare di Harvard, asserendo di non avercela con gli stranieri ma con coloro che “creano problemi”. Durante invece un comizio nello Stato della Pennsylvania, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuovi dazi.

L’annuncio di Donald Trump, raddoppiano i dazi: i prodotti interessati e da quando

Durante un comizio in Pennsylvania, Donald Trump ha annunciato che raddoppierà i dazi. Il Tyconn quindi non si arrende con la sua guerra commerciale globale. Dal prossimo 4 di giugno, raddoppierà quindi i dazi sull’import di acciaio e alluminio, dal 25 % attuale al 50 %: “li porteremo dal 25% al 50%, i dazi sull’acciaio in arrivo negli Stati Uniti, e questo proteggerà ancora di più l’industria.”