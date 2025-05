È scontro tra potere giudiziario e Casa Bianca. Una Corte federale Usa ha bloccato temporaneamente i dazi voluti da Donald Trump, giudicandoli privi di fondamento legale. Secondo i giudici, il presidente avrebbe ecceduto la propria autorità imponendo unilateralmente tariffe su scala internazionale. La decisione, che rappresenta un duro colpo alla linea protezionista dell’amministrazione Trump, ha provocato una reazione immediata e dura da parte del presidente.

Corte federale Usa contro Trump: “Dazi illegali”

Una Corte federale statunitense ha sospeso in via provvisoria i dazi imposti dal presidente Donald Trump, giudicandoli illegali. Secondo la sentenza della US Court of International Trade, il presidente non dispone dell’autorità necessaria per introdurre unilateralmente tariffe su scala globale, prerogativa che spetta al Congresso.

Almeno sette azioni legali sono state avviate contro le misure tariffarie, considerate un pilastro della politica economica e commerciale di Trump. Il presidente ha infatti imposto dazi progressivi a diversi Paesi, presentandoli come strumento di pressione negoziale, ma provocando al contempo forti turbolenze nei mercati internazionali.

Al centro del dibattito giuridico c’è l’interpretazione dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, che Trump invoca per giustificare i suoi interventi. Secondo i ricorrenti, tuttavia, questa legge non concede al presidente la facoltà di agire in materia di tariffe doganali. E anche se lo facesse, il presunto “stato di emergenza” invocato dalla Casa Bianca – il persistente deficit commerciale – non risponderebbe ai criteri richiesti dalla norma, che parla esplicitamente di una “minaccia inusuale e straordinaria”

Corte federale Usa contro Trump: “Dazi illegali”. La Casa Bianca non ci sta

La decisione ha suscitato forte irritazione a Washington, dove l’amministrazione Trump ha annunciato ricorso, aprendo la strada a una battaglia legale che potrebbe estendersi fino alla Corte Suprema. In ballo c’è un caso di rilevanza strategica, destinato a influenzare assetti commerciali per migliaia di miliardi di dollari a livello globale.