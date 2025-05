Mentre sul campo si intensificano gli scontri e gli attacchi militari, la diplomazia sembra arenarsi in un clima di crescente tensione e difficoltà nei negoziati di pace. In questo contesto, le dichiarazioni di figure politiche di rilievo, come il presidente statunitense Donald Trump, aggiungono un nuovo elemento di pressione su Mosca, con avvertimenti diretti a Putin che mettono in guardia dal rischio di escalation.

Zelensky a Berlino: colloqui con Merz e Steinmeier su sostegno e cessate il fuoco

Il presidente ucraino Zelensky, invece, è atteso oggi a Berlino per un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, come comunicato dal portavoce del governo tedesco. La visita del capo di Stato ucraino sarà incentrata sul rafforzamento del sostegno tedesco a Kiev e sulle iniziative volte a promuovere un cessate il fuoco nel conflitto con la Russia, ha spiegato Stefan Kornelius in una nota ufficiale.

Nel corso della giornata, Zelensky avrà inoltre un colloquio con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, per discutere ulteriormente della situazione e delle prospettive di pace.

Trump avverte Putin sulla guerra in Ucraina

“Ciò che Putin non capisce è che se non fosse stato per me alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte. Sta giocando col fuoco!”.

Trump ha lanciato un avvertimento al capo del Cremlino su Truth. Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti sta considerando l’introduzione di nuove sanzioni contro Mosca già entro questa settimana, irritato dagli incessanti raid russi in Ucraina e dal rallentamento nelle trattative diplomatiche.

“Riguardo alle parole di Trump su Putin che ‘gioca col fuoco’ e sulle ‘cose davvero brutte’ che stanno accadendo in Russia, conosco solo una cosa davvero brutta: la Terza guerra mondiale. Spero che Trump comprenda questo!”.

Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha risposto così alle dichiarazioni del presidente americano su X, avvertendo che dopo la revoca delle restrizioni sulle armi a Kiev da parte della Germania, Berlino finirà per sprofondare insieme a Kiev.

La Russia ha richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu per denunciare la “minaccia alla pace” rappresentata dai Paesi europei, che, secondo il vice ambasciatore russo Dmitry Polyanskiy, ostacolano una soluzione pacifica al conflitto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha aggiunto che il processo di pace in Ucraina è complesso e richiede tempo.