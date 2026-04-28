Gli aerei sono velivoli utilizzati in ogni angolo del mondo per gli spostamenti quotidiani sia interni ai paesi che per voli internazionali o transcontinentali, di norma nei paesi sviluppati accadono raramente incidenti perché le piste, i velivoli ed i servizi radar funzionano e quindi è facile monitorarli, tuttavia vi sono luoghi dove questo accade con più difficoltà e possono sorgere problemi.

Sistema di aviazione in Sud Sudan obsoleto

Un’analisi necessaria riguarda il livello di sicurezza degli aerei che volano nell’area del Sud Sudan, famosi per non essere sicuri da garantire viaggi senza problematiche.

L’incidente più importante è avvenuto nel 2015 con uno schianto di un aereo Antonov contro l’aeroporto della capitale Giuba che ha causato la morte di 41 persone.

Anche se bisogna segnalare che dal 2011, anno in cui lo stato ha ottenuto l’indipendenza, si sono verificati ben 55 incidenti.

Un altro caso è del gennaio dello scorso anno con la morte di 20 operai petroliferi, morti in prossimità dei giacimenti dopo appena 3 minuti dal decollo.

Aereo precipita, morte 14 persone

L’ultimo incidente si è verificato nel Sud Sudan e ha causato la morte di 14 persone, tutte quelle presenti sul piccolo velivolo, un Cesna 208. Oltre al pilota vi erano a bordo altre 13 persone. 12 sudanesi e 2 kenyoti.

Il velivolo è caduto 20 km a sud-ovest della capitale del paese, Giuba dopo aver decollato dalla città di Yei. Come riporta TgCom24 le autorità di Giuba hanno inviato una squadra di controllo per verificare le cause della tragedia, si ipotizza principalmente le condizioni climatiche avverse che hanno fatto sparire l’aereo dai radar appena 30 minuti dopo il decollo.