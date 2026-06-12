Melissa Satta nega frasi false diffuse online su Boateng e avverte denunce

Melissa Satta ha pubblicato una dura smentita su Instagram dopo la diffusione di dichiarazioni fasulle attribuite a Kevin‑Prince Boateng, chiarendo il rispetto reciproco per il figlio e avvertendo che chi non cancellerà le menzogne verrà denunciato.

Negli ultimi giorni è scoppiata una polemica che ha visto coinvolti Melissa satta e Kevin-Prince Boateng a causa della diffusione di dichiarazioni che la showgirl definisce completamente inventate. La vicenda, esposta pubblicamente da Satta con una storia su Instagram l’11/06/2026 e riportata anche il giorno successivo, riguarda frasi attribuite al calciatore su aspetti estremamente privati della loro relazione che, secondo la diretta interessata, non sono mai state pronunciate da nessuno dei due.

La presunta intervista a Andreas Poke e la circolazione delle frasi

Il caso è NATO dopo l’apparizione di Kevin-Prince Boateng nello spazio digitale dello youtuber e tiktoker Andreas Pokeavvenuta il mese precedente, durante la quale il calciatore ha parlato di temi personali e della relazione con il fratello Jerome Boateng. In seguito alla trasmissione, sono emerse diverse citazioni attribuite a Boateng che riguardavano la sua storia passata con Melissa Satta, incluse affermazioni su dettagli della loro vita intima e su presunte ripercussioni sulla carriera sportiva di altri atleti.

Satta ha chiarito che tali frasi non fanno parte dell’intervista reale e che si tratta di una manipolazione dei contenuti.

Diffusione e impatto sui social

La diffusione di queste affermazioni false ha preso rapidamente piede sulle piattaforme social, generando reazioni di vario tipo e anche commenti offensivi rivolti alla showgirl, che è madre di un figlio adolescente.

Tra le critiche circolate online si sono lette ipotesi sulla presunta influenza della vita privata di Satta sulle performance sportive di terzi e osservazioni sul rendimento calcistico dello stesso Boateng. Melissa ha richiamato l’attenzione sul fatto che tali speculazioni possono avere conseguenze pesanti, soprattutto quando coinvolgono minori e la reputazione personale.

Lo sfogo di Melissa Satta e la risposta legale

Nel messaggio pubblicato su Instagram la showgirl si è detta profondamente irritata dalla diffusione della «finta intervista», sottolineando che «né io né Prince abbiamo mai parlato del nostro rapporto privato e soprattutto intimo rilasciando dettagli così assurdi». Satta ha ricordato che la loro relazione è terminata da anni ma che rimane un rapporto di rispetto fondato sulla comune responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Maddox. Nella stessa comunicazione ha taggato il proprio legale, l’avvocato Marcello D’Onofrioannunciando la volontà di procedere per vie legali contro chi continuerà a pubblicare o ripubblicare le frasi false.

Precedenti simili e reazioni pubbliche

Non si tratta del primo episodio in cui informazioni non verificate hanno coinvolto la vita privata della showgirl. Nel 2026 Satta si era già trovata a smentire accuse infondate che la collegavano a vicende legate ad altre personalità del mondo dello sport; anche allora la situazione si era risolta con iniziative legali per tutelare la sua immagine. In passate interviste televisive, tra cui quelle del 2026 e di lo scorso febbraioSatta aveva più volte manifestato rispetto e riconoscenza per il rapporto avuto con Boateng, ribadendo l’importanza del sentimento che li unisce come genitori.

La vicenda evidenzia il problema della circolazione incontrollata di contenuti online: la leggerezza con cui frasi inventate possono diventare narrative credibili rischia di danneggiare persone reali e di esporre famiglie a conseguenze ingiustificate. Melissa Satta ha chiesto esplicitamente rispetto per le vite private e ha invitato chi ha pubblicato la menzogna ad eliminarla, mettendo in guardia che, in caso contrario, procederà con denunce formali.

Resta da vedere se saranno intraprese azioni giudiziarie concrete e quale sarà l’esito delle verifiche sulla reale origine delle frasi incriminate. Nel frattempo, la showgirl prosegue la sua vita privata pubblica accanto al compagno e con l’attenzione alla tutela del figlio, ribadendo che tra lei e Boateng esiste oggi una serenità basata sul rispetto reciproco.