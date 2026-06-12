Home > Flash news > Mondiali, Trump chiama gli Stati Uniti e carica: "Arriveremo in fondo"

Mondiali, Trump chiama gli Stati Uniti e carica: "Arriveremo in fondo"

Mondiali, Trump chiama gli Stati Uniti e carica: "Arriveremo in fondo"

(Adnkronos) - Donald Trump chiama gli Stati Uniti prima dell'esordio ai Mondiali 2026. Nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, la Nazionale americana sarà impegnata nella prima giornata del gruppo D contro il Paraguay. Alla vigilia della partita il presidente degli Stati Unit...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Donald Trump chiama gli Stati Uniti prima dell’esordio ai Mondiali 2026. Nella notte italiana tra oggi, venerdì 12 giugno, e domani, la Nazionale americana sarà impegnata nella prima giornata del gruppo D contro il Paraguay. Alla vigilia della partita il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a fare gli auguri in prima persona agli uomini di Pochettino. 

A rispondere al telefono, come mostrato in un video pubblicato sui profili social della Nazionale a stelle e strisce, è stato proprio il ct: “Salve signor presidente, come sta?”, ha chiesto Pochettino.

“Prima di tutto devo dire che sei una persona fantastica, un allenatore fantastico”, ha detto Trump. 

“So tutto della tua carriera, dei tuoi successi e so quanto sono bravi i nostri giocatori”, ha continuato Trump, “penso che abbiamo grandi possibilità di arrivare in fondo. Vi auguro buona fortuna”. “Grazie per il suo supporto presidente, faremo di tutto per rendere lei e gli Stati Uniti orgogliosi”, è stata la promessa di Pochettino. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Canada
01LIVE · Girone B
Bosnia

Prossime partite

Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 22:30 CEST