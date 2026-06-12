Home > Flash news > Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia - Diretta

Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia - Diretta

Mondiali 2026, oggi Canada-Bosnia - Diretta

(Adnkronos) - Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quin...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Seconda giornata dei Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, il Canada sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del gruppo B, completato da Qatar e Svizzera, della rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. Si torna a giocare quindi dopo la giornata inaugurale del torneo che ha visto impegnato il gruppo A, composto da Messico, Sudafrica, Repubblica Ceca e Corea del Sud. 

 

Stanotte invece, alle 3 italiane, gli Stati Uniti affrontano il Paraguay. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 20:58 CEST