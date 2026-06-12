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Numeri vincenti Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: risultati estrazione 12 giugno 2026

Numeri vincenti Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: risultati estrazione 12 giugno 2026

Ecco i numeri estratti oggi per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: verifica le tue giocate e scopri i premi in palio

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La serata del 12 giugno 2026 ha portato con sé nuove emozioni per gli appassionati di giochi numerici. Le estrazioni di LottoSuperEnalotto e 10eLotto hanno rivelato i numeri vincenti che potrebbero cambiare la vita di qualcuno. Ecco tutti i dettagli delle estrazioni di oggi.

Prima di tutto, un avviso importante: il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica.

Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.

I numeri del Lotto: le combinazioni vincenti

Iniziamo con i numeri del Lottosempre attesi con trepidazione. Ecco le combinazioni estratti oggi, venerdì 12 giugno 2026:

  • Bari45 – 77 – 23 – 71 – 83
  • Cagliari32 – 55 – 16 – 31 – 22
  • Firenze40 – 37 – 50 – 42 – 86
  • Genova65 – 69 – 52 – 36 – 27
  • Milano59 – 56 – 79 – 37 – 64
  • Napoli8 – 9 – 43 – 71 – 28
  • Palermo46 – 79 – 55 – 1 – 67
  • Roma87 – 71 – 59 – 1 – 89
  • Torino51 – 38 – 48 – 22 – 31
  • Venezia76 – 56 – 16 – 52 – 33
  • Nazionale35 – 55 – 72 – 38 – 67

In caso di problemi o ritardi anomali nella visualizzazione dei numeri vincenti, consigliamo di aggiornare la pagina a questo link.

SuperEnalotto: i numeri estratti e il montepremi

Passiamo ora ai numeri del SuperEnalottoquelli più attesi. L’estrazione di oggi, venerdì 12 giugno 2026, ha visto il concorso numero 94.

Ecco i numeri estratti:

  • 18 – 24 – 68 – 75 – 83 – 42
  • Jolly: 26
  • Numero SuperStar: 20

Nell’estrazione di oggi non ci sono stati né 65+1ma quattro fortunati giocatori hanno azzeccato il 5portandosi a casa oltre 36mila euro. Il montepremi sale a oltre 180 milioni di euro.

Ecco la tabella delle vincite:

CATEGORIA NUMERO VINCITE QUOTA
6 0 0,00€
5+1 0 0,00€
5 4 36.395,34€
4 420 356,43€
3 14.840 30,17€
2 236.622 5,85€

I lettori sono invitati a verificare i numeri delle giocate anche sulle pagine ufficiali Sisal e Igtex Lottomaticao sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori.

Nell’estrazione del SuperEnalotto di ieri, giovedì 11 giugno, non sono arrivati ‘6’ o ‘5+1’, ma due fortunati giocatori hanno centrato il ‘5’ da 92mila euro. Il jackpot in palio per la sestina vincente di oggi è di 178.1 milioni di euro.

10eLotto: i numeri estratti e le combinazioni vincenti

Concludiamo con il 10eLottoecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 12 giugno 2026.

Ecco la combinazione estratta:

  • 8 – 9 – 23 – 32 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 51 – 55 – 56 – 59 – 65 – 69 – 71 – 76 – 77 – 79 – 87
  • Numero oro: 45
  • Doppio oro: 45 – 77

Ricorda sempre che il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.

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