Numeri vincenti Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: risultati estrazione 12 giugno 2026

La serata del 12 giugno 2026 ha portato con sé nuove emozioni per gli appassionati di giochi numerici. Le estrazioni di LottoSuperEnalotto e 10eLotto hanno rivelato i numeri vincenti che potrebbero cambiare la vita di qualcuno. Ecco tutti i dettagli delle estrazioni di oggi.
Prima di tutto, un avviso importante: il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica.
Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.
I numeri del Lotto: le combinazioni vincenti
Iniziamo con i numeri del Lottosempre attesi con trepidazione. Ecco le combinazioni estratti oggi, venerdì 12 giugno 2026:
- Bari45 – 77 – 23 – 71 – 83
- Cagliari32 – 55 – 16 – 31 – 22
- Firenze40 – 37 – 50 – 42 – 86
- Genova65 – 69 – 52 – 36 – 27
- Milano59 – 56 – 79 – 37 – 64
- Napoli8 – 9 – 43 – 71 – 28
- Palermo46 – 79 – 55 – 1 – 67
- Roma87 – 71 – 59 – 1 – 89
- Torino51 – 38 – 48 – 22 – 31
- Venezia76 – 56 – 16 – 52 – 33
- Nazionale35 – 55 – 72 – 38 – 67
In caso di problemi o ritardi anomali nella visualizzazione dei numeri vincenti, consigliamo di aggiornare la pagina a questo link.
SuperEnalotto: i numeri estratti e il montepremi
Passiamo ora ai numeri del SuperEnalottoquelli più attesi. L’estrazione di oggi, venerdì 12 giugno 2026, ha visto il concorso numero 94.
Ecco i numeri estratti:
- 18 – 24 – 68 – 75 – 83 – 42
- Jolly: 26
- Numero SuperStar: 20
Nell’estrazione di oggi non ci sono stati né 6né 5+1ma quattro fortunati giocatori hanno azzeccato il 5portandosi a casa oltre 36mila euro. Il montepremi sale a oltre 180 milioni di euro.
Ecco la tabella delle vincite:
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|QUOTA
|6
|0
|0,00€
|5+1
|0
|0,00€
|5
|4
|36.395,34€
|4
|420
|356,43€
|3
|14.840
|30,17€
|2
|236.622
|5,85€
I lettori sono invitati a verificare i numeri delle giocate anche sulle pagine ufficiali Sisal e Igtex Lottomaticao sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori.
Nell’estrazione del SuperEnalotto di ieri, giovedì 11 giugno, non sono arrivati ‘6’ o ‘5+1’, ma due fortunati giocatori hanno centrato il ‘5’ da 92mila euro. Il jackpot in palio per la sestina vincente di oggi è di 178.1 milioni di euro.
10eLotto: i numeri estratti e le combinazioni vincenti
Concludiamo con il 10eLottoecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 12 giugno 2026.
Ecco la combinazione estratta:
- 8 – 9 – 23 – 32 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 51 – 55 – 56 – 59 – 65 – 69 – 71 – 76 – 77 – 79 – 87
- Numero oro: 45
- Doppio oro: 45 – 77
Ricorda sempre che il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.