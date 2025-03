Le estrazioni di oggi, venerdì 7 marzo 2025, per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto prenderanno il via alle 20:00. Il montepremi del SuperEnalotto arriva a 82,4 milioni di euro, mentre cresce l’attesa per i numeri ritardatari, tra cui il 58 sulla ruota di Napoli, assente da 115 concorsi.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: ecco i numeri ritardatari

Le estrazioni di oggi, venerdì 7 marzo 2025, per Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto prenderanno il via alle 20:00, con il montepremi del SuperEnalotto che ha raggiunto l’incredibile cifra di 82,4 milioni di euro. Ma oltre a guardare il jackpot, c’è sempre grande interesse per i numeri ritardatari, quei numeri che non si vedono da tempo e che alimentano speranze e curiosità tra i giocatori.

Ecco l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto, con il relativo numero di estrazioni di ritardo:

Bari : 18 (82)

Cagliari : 63 (110)

Firenze : 46 (103)

Genova : 84 (94)

Milano : 90 (69)

Napoli : 58 (115)

Palermo : 27 (81)

Roma : 52 (76)

Torino : 50 (96)

Venezia: 52 (114)

Da un lato ci sono i numeri ritardatari, dall’altro quelli frequenti. Ecco l’elenco dei numeri più frequenti sulle ruote del Lotto, con il numero di estrazioni in cui sono stati estratti, indicato tra parentesi.

Bari : 67 (22)

Cagliari : 2 (21)

Firenze : 51 (21)

Genova : 54 (21)

Milano : 27 (19)

Napoli : 43 (19)

Palermo : 82 (19)

Roma : 12 (21)

Torino : 37 (19)

Venezia : 39 (22)

Nazionale: 10 (21)

Estrazioni Superenalotto: l’ultimo 6 centrato il 15 ottobre 2024

L’ultimo “6” centrato nel SuperEnalotto è stato registrato il 15 ottobre 2024. La combinazione vincente ha premiato un fortunato giocatore, che ha portato a casa il montepremi record di 82,4 milioni di euro. Questo ha segnato l’uscita di un premio di prima categoria ha riacceso l’entusiasmo tra i giocatori.