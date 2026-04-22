Riorganizzazione del calendario delle estrazioni del SuperEnalotto tra spostamenti e recuperi per le festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto vengono riorganizzate in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026. Come previsto dal regolamento, quando un concorso coincide con un giorno festivo, la data non viene cancellata ma spostata, con conseguenti modifiche al calendario settimanale e una sequenza di recuperi nei giorni successivi.

SuperEnalotto: rimodulazione del calendario tra Festa della Liberazione e Primo Maggio

Il calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto subisce alcune variazioni in corrispondenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026. Come previsto dal regolamento, quando un concorso cade in un giorno festivo nazionale, non viene annullato ma spostato alla prima data utile disponibile.

Questo meccanismo consente di mantenere invariata la continuità delle estrazioni settimanali, evitando interruzioni pur con uno slittamento delle date successive.

Le modifiche sono legate alla Festa della Liberazione e alla Festa dei Lavoratori e si inseriscono in una programmazione che prevede ormai quattro appuntamenti settimanali fissi (martedì, giovedì, venerdì e sabato), con lunedì e mercoledì spesso utilizzati per eventuali recuperi.

In questo contesto, lo spostamento delle date genera un effetto a catena che riorganizza l’intera sequenza dei concorsi senza ridurne il numero complessivo.

SuperEnalotto 25 aprile e 1° maggio, cambiano i giorni delle estrazioni: cosa succede

Il primo intervento riguarda l’estrazione di sabato 25 aprile 2026, che viene posticipata a lunedì 27 aprile. Successivamente, anche il concorso previsto per venerdì 1° maggio viene rinviato, slittando a sabato 2 maggio. Questo secondo spostamento provoca un ulteriore adeguamento: l’estrazione già prevista per il 2 maggio viene a sua volta riprogrammata a lunedì 4 maggio, determinando una serie di recuperi consecutivi.

Nel dettaglio, il calendario aggiornato delle due settimane risulta così articolato: martedì 21 aprile, giovedì 23 aprile e venerdì 24 aprile; poi lunedì 27 aprile, martedì 28 aprile e giovedì 30 aprile; a seguire sabato 2 maggio e lunedì 4 maggio. Dalla settimana successiva, a partire da martedì 5 maggio, le estrazioni tornano alla programmazione ordinaria, fino al prossimo eventuale aggiustamento previsto in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. In questo modo, il sistema garantisce il recupero di tutti i concorsi mantenendo stabile il numero complessivo delle estrazioni.