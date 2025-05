Un colpo di fortuna che cambia la vita e fa entrare Desenzano del Garda nella storia del SuperEnalotto. Nella serata di giovedì 22 maggio, è stato centrato un “6” dal valore di oltre 35 milioni di euro, la seconda vincita milionaria dell’anno 2025. La giocata vincente è stata convalidata in una ricevitoria della cittadina bresciana, ora in fermento per scoprire l’identità del nuovo milionario.

SuperEnalotto da favola: pioggia di milioni a Desenzano

La dea bendata torna a sorridere al lago di Garda. Dopo il clamoroso trionfo dello scorso anno a Riva del Garda — con un jackpot da oltre 89 milioni di euro — questa volta la fortuna ha fatto tappa a Desenzano, precisamente a Rivoltella. La combinazione vincente è stata giocata presso la tabaccheria di Eleonora Bocchio in Via Durighello 4.

La notizia è rimbalzata giovedì sera, subito dopo l’estrazione del giorno: il fortunato (o la fortunata) ha centrato il “6” che vale esattamente 35.415.534,71 euro. I numeri vincenti sono stati: 2 – 19 – 23 – 46 – 49 – 72, con Jolly 71 e SuperStar 88. La vincita è stata realizzata con una semplice giocata da 5 euro.

Si tratta del secondo “6” del 2025, il 118° nella storia del SuperEnalotto. L’ultima sestina era stata registrata lo scorso 20 marzo a Roma, con una schedina da 3 euro che aveva fruttato 88,2 milioni.

SuperEnalotto da favola: pioggia di milioni a Desenzano, il mistero del vincitore

Secondo quanto riportato da Agipronews, il regolamento del SuperEnalotto stabilisce che il fortunato vincitore del Jackpot deve presentare la ricevuta della giocata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito.

Per riscuotere il premio, è necessario recarsi presso uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A., aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, situati in via Ugo Bassi 6 a Milano oppure in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Nel caso in cui la giocata sia stata effettuata online, sarà indispensabile presentare la stampa della giocata vincente, insieme a un documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.