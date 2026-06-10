H2IT all'Hydrogen Expo: "Serve dialogo continuo con istituzioni"

Piacenza, 10 giu. (askanews) – Un’innovazione per il futuro. H2IT è stata fra le grandi protagoniste del convegno inaugurale di Hydrogen Expo, la principale manifestazione nazionale dedicata alle tecnologie per l’idrogeno, tenutasi a Piacenza dal 9 all’11 giugno 2026.Il meeting che ha aperto i lavori, “Dall’innovazione al mercato: la svolta industriale dell’idrogeno”, ha portato la firma di H2IT, Associazione Italiana Idrogeno, con il Presidente Alberto Dossi che ha regalato ai molti presenti una fotografia dello stato attuale del mercato italiano: “La cosa importante dell’idrogeno, per la filiera, è assolutamente quella di cominciare già oggi a mettere a terra i primi progetti, dopo tante fasi di sperimentazione.

Adesso siamo nella fase della creazione della domanda e quindi siamo in una fase veramente importante”. “L’Europa, da qualche anno, ha costruito il quadro di riferimento dello sviluppo del settore idrogeno europeo. L’Italia è uno degli attori più importanti nel contesto europeo, per riuscire a implementare questo quadro nella realtà. Lo fa attraverso alcuni asset molto importante, tra cui lo sviluppo delle Hydrogen Valley.

In Italia è presente una delle più grandi Hydrogen Valley europee, come la Nord Adriatic Hydrogen Valley, un’iniziativa che coinvolge la regione Friuli-Venezia-Giulia, la Slovenia e la Croazia per un valore progettuale complessivo, tra investimenti finanziamenti, superiore ai 600 milioni di euro” ha aggiunto Luigi Crema, Vice Presidente di H2IT.

Durante l’Hydrogen Expo, dunque, è stato rimarcato da H2IT che il settore oggi si colloca in una fase decisiva di transizione sostenuta da un quadro europeo e nazionale in evoluzione, in cui spicca il recente regime italiano di aiuti di Stato approvato dalla Commissione Europea.”Da questa fiera emergono tante bellissime cose e tante bellissime realtà. Abbiamo visto la Toyota Hydrogen, il forklift, il camion, i bus e adesso c’è un’emissione sul mercato da parte di molti operatori. Questa è una fiera eccellente, perché non solo fa vedere i prodotti finiti, ma fa vedere anche molte piccole e medie aziende che fanno componentistica eccellente che viene esportata in tutto il mondo.” ha concluso Dossi.Durante l’Hydrogen Expo, lo Stand C185 di H2IT, situato nel Padiglione 1, è stato il punto di riferimento per aziende, stakeholder e operatori del settore, offrendo un ambiente ideale per il networking e il confronto sulle prospettive di crescita della filiera italiana dell’idrogeno.