Numeri vincenti del 9 giugno 2026: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta

La serata del 9 giugno 2026 ha visto l'estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Scopri se hai vinto e quali sono le quote aggiornate.

La serata di martedì 9 giugno 2026 ha riservato emozioni per gli appassionati di giochi numerici. Le estrazioni di LottoSuperEnalotto e 10eLotto hanno tenuto con il fiato sospeso migliaia di giocatori, alla ricerca della combinazione fortunata. Dopo il concorso speciale dedicato al solo SuperEnalotto, è tornato l’appuntamento classico con la dea bendata, seguito in diretta dalle 20 su.

L’estrazione del SuperEnalotto ha visto sei fortunati giocatori centrare il ‘5’con una vincita di circa 26mila euro ciascuno. Il ‘6’ e il ‘5+1’ non sono stati centrati, e il jackpot continua a salire, superando i 177 milioni di euro. Il ‘6’ manca ormai da oltre un anno, dall’ultimo concorso del 22 maggio 2026.

I numeri del Lotto: le combinazioni vincenti

Iniziamo con i numeri del Lottoestratti sulle dieci ruote più quella Nazionale. Ecco le combinazioni vincenti di martedì 9 giugno 2026:

Bari 31, 81, 28, 45, 85

31, 81, 28, 45, 85 Cagliari 35, 85, 70, 25, 88

35, 85, 70, 25, 88 Firenze 27, 68, 41, 35, 69

27, 68, 41, 35, 69 Genova 52, 71, 88, 38, 27

52, 71, 88, 38, 27 Milano 12, 82, 83, 25, 80

12, 82, 83, 25, 80 Napoli 37, 10, 17, 48, 59

37, 10, 17, 48, 59 Palermo 74, 55, 30, 16, 29

74, 55, 30, 16, 29 Roma 3, 90, 32, 37, 43

3, 90, 32, 37, 43 Torino 35, 43, 64, 8, 67

35, 43, 64, 8, 67 Venezia 33, 66, 43, 85, 44

33, 66, 43, 85, 44 Nazionale15, 32, 28, 67, 56

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri vincenti, è possibile aggiornare la pagina o consultare i siti ufficiali Sisal e Igt, ex Lottomatica, o il sito dell’Agenzia dei monopoli.

SuperEnalotto: la sestina e le quote

Passiamo ai numeri del SuperEnalotto di martedì 9 giugno 2026, quelli più attesi dai giocatori. Il concorso numero 92 ha visto l’estrazione dei seguenti numeri:

Numeri vincenti 18, 47, 55, 36, 73, 80

18, 47, 55, 36, 73, 80 Jolly 90

90 Numero SuperStar54

Nell’estrazione di stasera, valida per il concorso numero 92, non sono arrivati ‘6’ o ‘5+1’ma sei fortunati giocatori hanno centrato il ‘5’ da 26mila euro circa ciascuno. Le quote aggiornate sono riportate nella tabella qui sotto:

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 0,00€ punti 5+1 0 0,00€ punti 5 6 26.057,18€ punti 4 451 355,79€ punti 3 16.615 28,92€ punti 2 257.228 5,78€

10eLotto: la combinazione fortunata

Concludiamo la diretta con il 10eLotto. L’articolo è stato aggiornato in tempo reale qualche minuto dopo le 20, con tutte le combinazioni. Ecco i numeri estratti:

Combinazione 10eLotto 3, 10, 127, 28, 31, 33, 35, 37, 43, 52, 55, 66, 68, 71, 74, 81, 82, 85, 90

3, 10, 127, 28, 31, 33, 35, 37, 43, 52, 55, 66, 68, 71, 74, 81, 82, 85, 90 Numero oro 31

31 Doppio oro31, 81

Il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. Se pensi di avere difficoltà a controllare il gioco o conosci qualcuno che ne è coinvolto, chiedere aiuto è possibile. Puoi contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 16, oppure rivolgerti ai servizi per le dipendenze (SerD) della tua Asl di riferimento.