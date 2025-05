Avete mai desiderato sapere come si gioca al 10 e Lotto e quanto si vince nel caso? Ecco tutte le informazioni che vi servono, a partire dal capire che cos’è il gioco. Il 10 e Lotto, nato nel 2009 come gioco complementare e opzionale del Gioco del Lotto, ad oggi è il gioco di estrazione numerica più giocato, ed anche quello che distribuisce il maggior valore di denaro in vincite.

Se quindi dovete tentare la sorte, potrebbe decisamente convenire farlo scegliendo il 10 e Lotto. Il 10 e Lotto è sempre attivo, con un’estrazione di numeri ogni 5 minuti registrata in diretta. Ma vediamo come fare a partecipare.

10 e Lotto: come si gioca

Il primo passaggio per partecipare al 10 e Lotto è incredibilmente semplice: scegliere da 1 a 10 numeri, compresi tra 1 e 90. Questi saranno i numeri con cui tenterete la sorte. In secondo luogo, dovrete scegliere l’importo che volete giocare, con una puntata minima di 1€ ed una massima di 200€. Infine, dovrete scegliere la tipologia di estrazione a cui volete partecipare tra le seguenti:

Estrazione ad intervallo di tempo : ogni 5 minuti , avviene un’ estrazione automatizzata di 20 numeri su 90 . I propri numeri verranno confrontati con i 20 estratti, visibili in diretta in ricevitoria, su App MyLotteries e sito ufficiale www.10eLotto.it;

: , avviene un’ . I propri numeri verranno confrontati con i 20 estratti, visibili in diretta in ricevitoria, su App MyLotteries e sito ufficiale www.10eLotto.it; Estrazione legata al Lotto : i 20 numeri vincenti vengono ricavati dal Gioco del Lotto martedì, giovedì e sabato ;

: i vincenti vengono ; Estrazione immediata: verranno immediatamente estratti e stampati 20 numeri automaticamente dal sistema, da confrontare con i numeri giocati.

Volendo, inoltre si può scegliere di fare un abbonamento in modo da giocare in più concorsi, oltre che fare delle selezioni speciali per l’estrazione come Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

10 e Lotto: quanto si vince?

La vittoria dipende dall’importo puntato dal giocatore e dalle modalità di gioco selezionate. Il massimo possibile di importo da vincere è una quota di 5.000.000€, ma ovviamente quelle principali sono le vincite più piccole. La quantità di denaro vinto dipende dalla quantità dei numeri giocati e dall’eventuale corrispondenza con i 20 estratti, seguendo delle tabelle consultabili sempre sul sito ufficiale. La vincita dipende anche dalle opzioni facoltative che si sono scelte: nel caso di Numero Oro, il primo Numero Oro sorteggiato si deve trovare tra quelli estratti, mentre nel caso del Doppio Oro uno solo dei numeri giocati deve corrispondere a quelli estratti. Selezionando l’opzione Extra si possono vincere dei premi molto più alti, in quanto ogni giocata Extra in cui il giocatore indovina dei numeri, e possono essere cumulate con le altre modalità di giocata. Inoltre, sono previsti dei premi speciali per ogni giocata 10 e Lotto di almeno 2€ svolta dopo le 16:00, con un’estrazione che avverrà tra le 16:05 e le 18:00.

10 e Lotto: quanti numeri conviene giocare?

Per semplice probabilità che escano numeri selezionati e che quindi siano presenti nelle tabelle, conviene sempre giocare 10 numeri. Raggiungere infatti il massimale di numeri giocabili aumenta la probabilità che almeno uno venga estratto tra i 20 del Lotto. La garanzia di una vincita, anche piccola, è quindi superiore. Anche nel caso di più giocate, quindi, conviene sempre selezionare dieci numeri, magari visionando anche i calcoli di numeri ricorrenti, ritardatari e quelli fortunati.

Quanto costa giocare 10 numeri al 10 e Lotto?

A prescindere dalla quantità di numeri giocati, la puntata per partecipare al 10 e Lotto è la stessa: che voi selezionate uno o dieci numeri, quindi, la quota di partecipazione sarà sempre da un minimo di 1€ a un massimo di 200€. Ovviamente, questa quota impatterà i risultati di una vostra ipotetica vittoria, aumentando le cifre nel caso di una puntata più alta. Ma come sempre nel caso del gioco d’azzardo, attenzione a non esagerare.

Metodo matematico per vincere al 10 e Lotto

Partiamo dal presupposto che anche per il Lotto, come per qualsiasi gioco d’azzardo basato sulla pura fortuna, non c’è un “metodo sicuro” per vincere. La cosa che più ci si avvicina è il cosiddetto “metodo a colpo”, che punta a far vincere 1000€ al 10 e Lotto. Questo si basa su filtri statistici di matematica sommativa, che porta da due a sei numeri giocabili. Per riuscire nell’esecuzione del metodo, si deve puntare il numero 54 e vederlo corrispondere tra quelli estratti. Il metodo, relativamente semplice da applicare, si basa sul ricavare delle coppie di numeri tramite la matematica sommativa nel caso in cui si verifichino le condizioni desiderate, ossia l’estrazione del numero 54. Si formeranno in totale 3 coppie, la prima prendendo il settimo estratto dalla colonna con il numero 54 e aggiungendo a esso le chiavi statistiche +02 e +89. La seconda coppia prenderà il primo estratto della colonna dove c’è il numero 54 e aggiunge ad esso +48 e +69. Per la terza coppia, si prende il quattordicesimo estratto della colonna con il 54 e si aggiungono le chiavi +61 e +64. Non resta che fare tutte le permutazioni possibili con le tre coppie e giocarle, in modo da puntare alla vittoria di 1000€.